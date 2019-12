जावेद जाफरी CAA वरुन झाला ट्रोल, कंटाळून सोडलं ट्विटर !

मुंबई : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (सीएए) विरोधात आंदोलन होत आहे. राजकीय नेते, सामान्य लोकांपासून कलाकार मंडळीही ट्विट करत आहेत. ट्विट करत या कायद्याला काहीजण आपला पाठींबा दर्शवत आहेत तर काही कलाकार मंडळी वादग्रस्त ट्विट करत आहेत. याच वादाला नवे तोंड फुटलं असून अभिनेता जावेद जाफरीनेही चक्क ट्विटर सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आणि या कायद्याच्या समर्थनात देशात विविध ठिकाणी आंदोलनं सुरू आहेत. मात्र केंद्र सरकार वारंवार सांगत आहे की, कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. दरम्यान सोशल मीडियावरही CAA आणि NRC वरुन नेटकऱ्यांमध्ये वाद पेटला आहे. यामध्ये अनेक कलाकारांनी उडी घेतली. पण कलाकारांना त्यामुळे ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागत आहे. याच वादाला आणि ट्रोलिंग कंटाळून जावेद जाफरीने सोशल मीडियाला राम राम ठोकला आहे.

Can’t handle this trolling and hate.. going off social media till the situation improves.. hopefully..Inshallaah.. #indiafirst #jaihind

CAA आणि NRC ला विरोध करणाऱ्या बॉलिवूड सेलिब्रिटींमध्ये जावेद जाफरीचाही समावेश आहे. विरोध करणाऱ्या इतर कलाकारांप्रमाणेच जावेदलाही ट्विटरवर ट्रोल केलं गेलं. यालाच कंटाळून त्याने अखेर ट्विट केलं. ट्विट करताना त्याने लिहिलं आहे, 'ट्रोलिंग आणि द्वेष आता सहन होत नाही. जोपर्यंत परिस्थिती मुळ पदावर येत नाही तोपर्य़ंत सोशल मीडियाचा मी निरोप घेत आहे.'

Amazing gathering #MumbaiAgainstCAA..more power to the people..

The police was amazing too #MumbaiPolice #Respect

— Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) December 19, 2019