Cannes 2023: यात घर काय प्रॉपर्टीपण जाईल... कान्स फिल्म फेस्टिवलच्या तिकीटाचे दर ऐकले काय?

Cannes 2023 Ticket Rates News: जगप्रसिद्ध कान्स फिल्म फेस्टिवलची सर्वांना उत्सुकता आहे. यंदा या फेस्टिवलमध्ये पुन्हा एकदा भारतीय सेलिब्रिटी हजेरी लावणार आहेत.

कान्स फिल्म फेस्टिव्हल यंदाही आलिशान आणि भव्य दिव्य पद्धतीने रंगणार आहे. कान्स फेस्टिव्हल हा मानाचा फिल्म फेस्टिव्हल म्हणून ओळखला जातो.

कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये जाण्यासाठी मात्र तुम्हाला तुमचा खिसा रिकामा करावा लागेल इतकी या फेस्टिव्हलची किंमत आहे.

(Cannes 2023 How much do you need to pay to attend the film festival)

कान्स फिल्म फेस्टिव्हल 2023 हा जगातील बहुप्रतिक्षित चित्रपट महोत्सवांपैकी एक आहे. महोत्सवात जगभरातील समीक्षकांनी नावाजलेले चित्रपट प्रदर्शित केले जातात. हा महोत्सव फ्रान्समध्ये 16 मे ते 27 मे या कालावधीत होणार आहे.

रुबेन ऑस्टलंड यांची 76 व्या कान्स फिल्म फेस्टिव्हलच्या ज्युरी अध्यक्षपदी घोषणा करण्यात आली आहे. उद्योग व्यावसायिकांसाठी महोत्सवाची तिकीट किंमत ₹5 लाख ते ₹25 लाख दरम्यान आहे.

हॉलिवूडमधील पटकथा लेखकांच्या संपामुळे फेस्टिव्हलला अडचण येण्याची शक्यता आहे. तथापि, फ्रेंच रिव्हिएरा महोत्सवात जेम्स मॅंगॉल्डचा “इंडियाना जोन्स अँड द डायल ऑफ द डेस्टिनी”

आणि मार्टिन स्कोर्सेसचा “किलर्स ऑफ द फ्लॉवर मून” यासारखे काही मोठ्या बजेटचे चित्रपट प्रदर्शित केले जातील.

नताली पोर्टमॅन, लिओनार्डो डिकॅप्रियो, केट ब्लँचेट, शॉन पेन, अ‍ॅलिसिया विकेंडर, द वीकेंड आणि स्कारलेट जोहानसन यांसारखे काही जागतिक हार्टथ्रॉब या समारंभाला उपस्थित राहणार आहेत.

आदरणीय चित्रपट महोत्सव सामान्यतः पत्रकार आणि चित्रपट उद्योग व्यावसायिक यांसारख्या मान्यताप्राप्त व्यक्तींसाठी खुला असतो.

या फिल्म फेस्टिव्हलसाठी किंवा समांतर विभागांसाठी बॅज असलेले लोक $6,100 (₹5.1 लाख) ते $25,000, (₹20.5 लाख) देऊन VIP गेट वेबसाइटच्या अहवालानुसार तिकिटे खरेदी करू शकतात. या फेस्टिव्हलसाठी लोकांना विविध प्रकारचे मान्यता दिली जाते

फेस्टिव्हल महागड्या तिकीट किमतीत तिकीट धारकांना स्क्रीनिंग, व्हिलेज इंटरनॅशनल, हॉटेल्स अशा ठिकाणी प्रवेश करण्याची परवानगी असते. एकूणच भारतीय रुपयांमध्ये कान्स फिल्म फेस्टिव्हलची तिकीट खूप जास्त, असं म्हणावीच लागेल.