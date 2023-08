मनोरंजन विश्वात नेहमीचं काही ना काही असं घडतं की त्यांची खुप दिवस चर्चा रंगत असते. असचं काहीसं हॉलिवूडची लोकप्रिय सिंगर कार्डी बीबाबत घडलं होतं. कार्डी बी अचनाक चर्चेत आली ती तिच्या लाईव्ह शोमुळे. तिच्या लाईव्ह कार्यक्रमात एका चाहत्यांनं तिच्यावर ड्रिंक फेकलं होतं. त्यानंतर रागाच्या भरात कार्डीनंही त्याला हातातला माईक मारुन फेकला.

आता लास वेगासमधील या शो दरम्यान कार्डीनं मारुन फेकलेल्या मायक्रोफोनचा eBay वर लिलाव केला जाणार आहे.

माइक "Sure Xient Digital mic Cardi B throww at a person" म्हणून त्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. लास वेगासमधील काही प्रमुख नाइटक्लबना ऑडिओ सपोर्ट देणारी ऑडिओ कंपनी, द वेव्हचे मालक स्कॉट फिशर यांनी हा माईत लिलावासाठी ठेवला आहे.

eBay या माईकचं वर्णन करतांना फिशरने लिहिलयं की, "हा शुअर मायक्रोफोन आहे जो व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. जो कार्डी बी ने 29 जुलै 2023 रोजी ड्रीस बीच क्लबमध्ये एका व्यक्तिला मारुन फेकला होता.

त्याचबरोबरच फिशरने या विक्रीतून मिळणारा सर्व नफा लास वेगासमधील दोन धर्मादाय संस्थांना दान देणार असल्याचं सांगितलं आहे. या माइकची सध्याची बोली $99,300 म्हणजेच अंदाजे ₹82,00,000 इतकी आहे.

