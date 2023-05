Kushal Badrike News: अभिनेता कुशल बद्रिके सोशल मीडियावर चर्चेत असतो. कुशलचा अभिनय आणि त्याच्या सोशल मीडियाच्या पोस्ट कायम चर्चेत असतात.

कुशलची नवीन पोस्ट चर्चेत आलीय. कुशलची बायको आता काही दिवसांसाठी अमेरिकेला चालली आहे.

त्यानिमित्ताने कुशलने सोशल मीडियावर बायकोला एअरपोर्ट वर निरोप देतानाचा फोटो पोस्ट केलाय.

(chala hava yeu dya fame marathi actor kushal badrike emotional post after his wife going to america)

कुशल लिहितो.. यार सुनयना, तू काय बाबा आता “अमेरिकेला” जाणार, “मुघल ए आजम” मधे, डांस बिंस करणार, पिझ्झा बर्गर खाणार , झ्याक-प्याक राहणार.. जायचं आहे तर जा, “आमाला काय…. बाबा”. खरंतर एवढे दिवस तुझ्यावाचून राहायची सवय नाही ना “घराला” म्हणून जरा काळजाला “घरं” पडल्या सारखं झालंय बस. बाकी तू परत येशील तेंव्हां…..

कुशल पुढे लिहितो... हा ऋतू बदलला असेल, पाऊस, “कुणीतरी पाणी शिंपडावा” एवढाच् उरला असेल, शाळेत मुलांचे वर्ग आणि मित्र बदललेले असतील,

“मनुची” हाफ पँट जाऊन फुल पँट आली असेल, “गंधूची” परीक्षा जवळ आल्यामुळे अख्ख घर अंडरप्रेशर असेल.. काय गंमत आहे बघ, कधी काळी,

“आपलं सुद्धा एक घर असेल”, अशी स्वप्नं पापण्यांत घेऊन, आपण घराच्या वाटेकडे डोळे लाऊन बसायचो, आता “तुझ्या” वाटेकडे “आपलं घर” डोळे लाऊन बसेल….

आणि मी………..मी, छोट्टीशी खोली होऊन जाईन त्या घरातली, नुसत्या भिंतींची…. तुझ्या वाचून रिकामी………. (सुकून)

कुशल शेवटी लिहिते.... तळ टिप:- तुला संधी देणाऱ्यांचे मनापासून आभार... आणि मुघलांनी अमेरिके वर कधीच राज्य केलं नाही, पण “मुघल ए आजम” ह्या तुमच्या कार्यक्रमाने अख्खी अमेरिका जिंकावी ह्या सगळ्यांना शुभेच्छा.

अशी पोस्ट करत कुशलने बायकोला निरोप दिलाय. कुशलची बायको सुनैना सुद्धा अभिनेत्री आणि डान्सर आहे.

कुशलची बायको सध्या रंगभूमीवर गाजत असलेल्या मुगल ए आजम नाटकात डान्सर म्हणून काम करतेय. या नाटकात मराठमोळी गायिका आणि अभिनेत्री प्रियंका बर्वे अनारकलीच्या भूमिकेत झळकत आहे.