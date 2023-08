By

Madhavan says 'Chandrayaan-3 will be a success', congratulates Nambi : भारतासाठी आजचा दिवस खास आहे. भारताच्या इस्त्रोनं मोठी ऐतिहासिक कामगिरी करुन साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. भारताचे चांद्रयान ३ हे चंद्राच्या पृष्ठभागावर लँड होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासगळ्या घटनेवर वेगवेगळ्या क्षेत्रातील सेलिब्रेटींनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. त्यांनी इस्त्रोच्या शास्त्रज्ञांवर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे.

यासगळ्यात प्रसिद्ध अभिनेता आर माधवननं देखील ट्विट करुन चांद्रयान ३ च्या टीमला शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यात त्यानं एका व्यक्तीच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. चांद्रयान ३ तर यशस्वी होणारच पण यासगळ्यात एका व्यक्तीचे मोठे योगदान आहे आणि त्याचा आपल्याला विसर पडता कामा नये. असे माधवननं त्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे. त्याचे ते ट्विट नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

चांद्रयान ३ मोहीम गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आली आहे. त्यात आजचा दिवस या मोहीमेसाठी खूपच खास आहे. आज चांद्रयान ३ हे चंद्रावर लँड होणार असल्याचे इस्त्रोच्या वतीनं सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या मोहीमेला अनेकांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. यावेळी माधवननं इस्त्रोचे माजी प्रमुख शास्त्रज्ञ असणाऱ्या नंबी नारायणन् यांच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी विकास इंजिनची निर्मिती केली होती.

काही महिन्यांपूर्वी आर माधवनचा रॉकेट्री नावाचा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. त्या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसादही मिळाला होता. त्यात नंबी नांबियार नावाच्या इस्त्रोच्या शास्त्रज्ञाला कशाप्रकारे एका चूकीच्या आरोपाखाली देशद्रोही म्हणून ठरवले गेले याविषयी सांगण्यात आले होते. त्यात त्यांना किती अपमानकारक आणि भयानक परिस्थितीला सामोरं जावं लागलं हे माधवननं प्रभावीपणे आपल्या चित्रपटातून दाखवून दिले होते.

माधवननं नांबियार यांची भूमिका साकारली होती. त्या भूमिकेचं चाहत्यांनी कौतुकही केले होते. सध्या माधवनच्या प्रतिक्रियेनं नांबियार यांच्याविषयीच्या घटनांना उजाळा देण्याचे काम अभिनेत्यानं केले आहे. माधवन त्या ट्विटमध्ये म्हणतो की, चांद्रयान ३ साठी विकास इंजिन बनवणाऱ्या नांबियार यांचे स्वागत. त्यांना खूप खूप धन्यवाद.