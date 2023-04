Sukesh Chandrashekhar On Jacqueline Fernandez: महाठग सुकेश चंद्रशेखर हा २०० कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्ली तुरुंगात बंद आहे. सुकेशवर अनेक आरोप आहेत आणि त्याच्यावर केसही सुरु आहे. मात्र सुकेश तुरुंगातही शांत बसण्याच नाव घेत नाही असं काहीस चित्र आहे. तो काही ना काही असं करतो की त्याची चर्चा रंगते.

सुकेश चंद्रशेखरने जॅकलीन फर्नांडिसला प्रेम पत्र लिहिले आहे. ही काही त्याची पत्र लिहिण्याची पहिली वेळ नाही. याआधीही त्याने दोनवेळा तिला पत्र पाठवले आहे.

पुन्हा एकदा सुकेशने जॅकलिनला पत्र लिहिलयं आणि या पत्राच्या माध्यामातुन इस्टरसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. सुकेशने पत्रात जॅकलीनचे सुंदर पद्धतिने वर्णन देखील केले आहे.

सुकेशकडून आलेल्या या पत्रात जॅकलिनवर खूप प्रेमाचा वर्षाव करण्यात आला आहे. पत्रात लिहिले आहे, “जॅकलिन माय बेबी, माय बोम्मा. बाळा मी तुला ईस्टरच्या शुभेच्छा देतो. हा तुमचा सर्वात आवडता सण आहे. आणि ईस्टर एग्सबद्दल तुझे प्रेम. मला तुमच्याबरोबर त्यांचीही आठवण येते."

Sukesh Chandrashekhar Jacqueline Fernandez wishing her on Holi festival old letter