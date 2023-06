C V Dev Death: दिग्गज साऊथ अभिनेते सी. व्ही. देव यांचं निधन, मुख्यमंत्र्यांनी वाहिली श्रद्धांजली

Actor C V Dev Death News: मल्याळम अभिनेता सीव्ही देव यांचे वयाच्या ८३ व्या वर्षी निधन झाले. कोझिकोड मेडिकल कॉलेजमध्ये वयाशी संबंधित आजारांवर उपचार सुरू असताना त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

त्यांनी 100 हून अधिक चित्रपट आणि अनेक नाटकांमध्ये काम केले. याशिवाय बहुतेक सिनेमांमध्ये विनोदी भूमिका केल्या. सीव्ही देव यांनी 1959 मध्ये 'विलाक्किन्ते वेलीचाथिल' या मल्याळम नाटकातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले.

अभिनेता सीव्ही देव यांनी सोमवारी अखेरचा श्वास घेतला. ते 83 वर्षांचे होते. कौटुंबिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते गेल्या काही दिवसांपासून वयोमानानुसार आजारी होते.

नुकतीच त्यांची प्रकृती खालावली आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, तेथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सीव्ही देव हृदयाच्या आजाराशी सुद्धा झुंज देत होते. त्याच्यावर कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते.

सीव्ही देव यांचा जन्म 1940 मध्ये चमारथूर येथे झाला. 1959 मध्ये त्यांनी आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. गेल्या अनेक दशकांपासून ते इंडस्ट्रीत सक्रिय होते.

केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे. त्यांच्या काही प्रमुख चित्रपटांमध्ये 'साध्याम', 'ई पुझायुम कदन्नू', 'मिझी रांडीलम', 'चंद्रोलसवम' यांचा समावेश आहे. एकूणच एक दिग्गज अभिनेता आपल्यातून गेल्यामुळे कलाकारांनी शोक व्यक्त केलाय.