दीपिकाची टिकटॉकवर ग्रँड एन्ट्री, पहिला व्हिडीओ पाहाच !

मुंबई : 'ओम शांती ओम' चित्रपटाने दीपिकाने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं आणि त्यानंतर मागे वळून पाहिलं नाही. बॉलिवूडच्या टॉप अभिनेंत्रीमध्ये दीपिका अव्वल आहे. दिवसेंदिवस तिची फॅनफोलोइंग वाढतेच आहे. सोशल मीडियावर ती सतत अॅक्टीव असते आणि चाहत्यांच्या संपर्कात असते. काल दीपिकाने 34 व्य़ा वर्षात पदार्पण करत वाढदिवस साजरा केला. वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांना एक खास गिफ्ट देत टिकटॉकवर एन्ट्री केली आहे !

दीपिका आता टिकटॉकवर आली आहे आणि तिने अकाउंटवर काही मजेशीर व्हिडीओही शेअर केले आहेत. टिकटॉकवर आल्याने दीपिकाच्य़ा सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. विशेष म्हणजे अवघ्या 12 तासातच 12 लाख फोलोअर्स झाले आहेत. काल दीपिकाच्या वाढदिवसानिमित्त टिक टॉकचे काही स्टार एकत्र आले. दीपिकाला खास स्टाइलने शुभेच्छा देत त्यांनी व्हिडीओही केला. या काही टिक टॉक स्टारसोबत दीपिकानेही मजेशीर व्हिडीओ केले.

टिक टॉकवरील दीपिकाच्या बालपणी ते आतापर्यंतच्या फोटोंचा व्हिडीओ आहे. या व्हिडीओने सोशल मीडियावर सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. दीपिकाचा बहुचर्चित आगामी सिनेमा 'छपाक' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या चित्रपटाची गाणी आणि ट्रेलर प्रेक्षकांच्या पसंतीत उतरला आहे. या चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्येच दीपिका सध्या व्यस्त आहे.

@deepikapadukone

Thank you for your constant love and support... @awezdarbar @nagmaa @faby_makeupartist @motivationkimachine @ur_smartmaker @gunjanshouts @mr.mnv

original sound - deepikapadukone