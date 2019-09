दीपिकाने घेतली भन्साळींची भेट, बी-टाउनमध्ये चर्चेला उधाण !

White and Bright! @Deepikapadukone snapped at Sanjay Leela Bansali's office in Juhu . . . . . #Deepikapadukone |#Deepikapadukonefans | #Deepikapadukonefc | #Sanjayleelabhansali | #Sanjayleelabhansaliproductions | #Bollywood | #Bollywoodcelebrity | #BollywoodActress | #Snapped | #BollywoodFashion | #Bollywoodmovie | #SpotboyE

A post shared by Spotboye (@spotboye_in) on Sep 28, 2019 at 2:13am PDT