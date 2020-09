दीपिका पदूकोण आज चार्टर विमानाने गोव्याहून मुंबईला होणार रवाना, एनसीबीच्या चौकशीसाठी उद्या राहणार हजर

मुंबई- बॉलीवूड ड्रग केसमध्ये एनसीबीच्या रडारवर असलेल्या अभिनेत्री दीपिका पदूकोणची २५ सप्टेंबरला चौकशी केली जाणार आहे. ड्रग प्रकरणात समोर आलेल्या सेलिब्रिटींच्या नावामध्ये दीपिका पदूकोण सगळ्यात मोठी व्यक्ती आहे. ती बॉलीवूडच्या ए लिस्टर अभिनेत्रींपैकी दीपिका एक आहे. सध्या दीपिका शूटींगसाठी गोव्यात आहे. एनसीबीचे समन मिळाल्यानंतर दीपिका आज दुपारी गोव्यावरुन मुंबईला रवाना होईल. हे ही वाचा: नवाजुद्दीन सिद्दीकीविरोधात पत्नी आलियाने बलात्कार आणि फसवणूकीची दाखल केली तक्रार गोवा एअरपोर्ट CISF नुसार दीपिका आज दुपारी १२.३० वाजता गोव्यावरुन मुंबईसाठी रवाना होईल. एअरपोर्टवर व्हीआयपी सुरक्षेसाठी CISF ला अलर्ट केलं गेलं आहे. दीपिका चार्टर विमानाने मुंबईला येईल. हे विमान हैदराबाद वरुन येणार आहे. गोव्यातून दीपिका पदूकोणला या विमानाने मुंबईत येईल. ड्रग्स प्रकरणात दीपिका पदूकोणचं नाव आल्याने चाहत्यांना मोठा धक्का बसला आहे. दीपिकाचं ड्रग चॅट समोर आलं होतं. त्यात ती क्वान कंपनीची मॅनेजर करिश्मासोबत ड्रगविषयी बातचीत करत असल्याचं समोर आलं होतं. आता दीपिकाला एनसीबीच्या कठीण प्रश्नांना सामोरं जावं लागणार आहे. दीपिकाला समन मिळाल्यानंतर ती टेंशनमध्ये आल्याचं म्हटलं जातंय. दीपिकाने तिच्या कुटुंबियांशी आणि लीगल टीमसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बातचीत केली आणि वकिलांकडून सल्ला घेतला. या प्रकरणात आत्तापर्यंत दीपिकाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. दीपिकासोबतंच एनसीबीने करिश्मा प्रकाशला देखील समन पाठवले होते. करिश्माची देखील या ड्रग कनेक्शनबाबत चौकशी होणार आहे. deepika padukone will leave from goa in afternoon for mumbai ncb summon drug case

