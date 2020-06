दिल्ली पोलिस जवानाने गायलं 'तेरी मिट्टी' गाणं, अक्षयने स्तुती करत म्हटलं...

मुंबई- कोरोना व्हायरस विरुद्धच्या लढाईत अक्षय कुमारने ब-यापैकी पुढकार घेतल्याचं दिसून आलं होतं. एप्रिलमध्ये अक्षय कुमारने करण जोहरसोबत अनेक सेलिब्रिटींच्या सहाय्याने कोरोना सारख्या महारोगराई दरम्यान लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी काम करणा-या डॉक्टर्स आणि इतर योद्धांचं कौतुक केलं होतं. त्यांनी कोरोना योद्धांना सलाम करण्यासाठी अक्षय कुमारच्या 'केसरी' सिनेमातील 'तेरी मिट्टी' गाण्याचा आधार घेतला होता. नुकतंच दिल्ली पोलीसमधील एका जवानाने हे गाणं गायलंय आणि त्याच्या व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर देखील केला आहे.

हे ही वाचा: मिलिंद सोमण यांचा पत्नी अंकितासोबतचा पावसात डान्स करतानाचा रोमँटिक व्हिडिओ होतोय ट्रेंड

दिल्ली पोलीस रजत राठौर यांनी अक्षय कुमारच्या 'केसरी' सिनेमातील 'तेरी मिट्टी' हे गाणं गायलंय. त्यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओ शेअर करताना त्यांनी लिहिलंय, 'तेरी मिट्टी हे केवळ गाणं नाही तर ह्या माझ्या भावना आहेत. माझा पहिला व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यानंतर माझं खूप कौतुक झालं आहे. मात्र मी अक्षय कुमार सरांच्या प्रतिक्रियेची वाट पाहत आहे.'

विशेष म्हणजे रजत राठौर यांची ही इच्छा अक्षय कुमारने पूर्ण केली आहे. अक्षयने त्याच्या ट्विटरवरुन एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्याने या पोलिस जवानाचं कौतुक केलं आहे. अक्षयने लिहिलंय, 'तेरी मिट्टी हे एक असं गाणं आहे जे नेहमीच माझ्या अंगावर शहारा आणतं. भले मी कितीही वेळा हे गाणं ऐकलं तरी..यावेळी ही माझ्या भावना काही वेगळ्या नाही आहेत. हा व्हिडिओ शेअर करण्यासाठी धन्यवाद रजत जी.'

Teri Mitti is a song which always gives me goosebumps, no matter how many times I hear it, this time was no different Thank you Rajat ji for sharing. #CopThatSings https://t.co/JTmy6qiSjs pic.twitter.com/FymUgo7u4U

— Akshay Kumar (@akshaykumar) June 23, 2020