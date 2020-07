अभिनेता देवदत्त नागेचं 'ग्रीन वर्कआऊट' पाहिलंत का?

. “Biceps Dont Grows On Trees” !! . ...After Hectic shoot of DOCTOR DON , pleasure to do Hard workout in the Lap of Nature along with Trees ...Green Workout ! ......Heaven !! . #nature #workout #gymclosed #hardwork #bicep #bicepworkout #musclepump #dedication #resistantbands #greenworkout #doctordon #celebs #beingmarathi #starmarathi #starmediamarathi #marathi #marathistars #marathiactors #marathistatus #marathicelebrityofficial #marathicelebrityofficial_

A post shared by DEVDATTA G NAGE (@devdatta.g.nage) on Jul 12, 2020 at 5:58am PDT