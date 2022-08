'देवमाणूस' मालिकेतून बजाची एक्झिट.. असा शूट झाला शेवटचा भावनिक सीन..

झी मराठी (zee marathi) वरील देवमाणूस (Devmanus)या मालिकेने पहिल्या पर्वापासूनच प्रेक्षकांना खिळवून ठेवलं आहे. एवढेच नव्हे तर 'देवमाणूस 2'या दुसऱ्या पर्वाला देखील प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद मिळतो आहे. डॉ. आजितकुमारचा खरा चेहरा कधी समोर येणार याची उत्कंठा प्रेक्षकांना लागली आहे. अशातच एक भावनिक प्रसंग मालिकेत आला आहे. ते म्हणजे आजवर अजितकुमारला देवमाणूस मानणाऱ्या बजाची मालिकेतून एक्झिट होणार आहे. त्याचा शेवटचा भाग नुकताच चित्रित झाला असून त्याचा भावनिक व्हिडिओ बजाने म्हणजेच अभिनेता किरण डांगे याने शेयर केला आहे. (devmanus 2 fame kiran dange shared emotional video about his exit in serial bajya last scene)

'देवमाणूस 2' ही मालिका आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. अजितकुमार देव उर्फ देवी सिंग उर्फ नटवर सिंगचं पितळ लवकरच उघडं पडणार आणि त्याला शिक्षा होणार असं दिसत आहे. आता मालिकेत एक मोठा ट्वीस्ट आला आहे. मालिकेतून बजाची म्हणजेच अभिनेता किरण डांगेची एक्झिट होणार आहे. ज्या बजाने अजितकुमारला देवमाणूस बनवलं त्याच बजाचा खून होणार आहे. अजितकुमार उर्फ देविसिंग कोण आहे, त्याने किती खून केले आहेत हे सत्य बजाला समजतं, त्यामुळे आता आजिरकुमारने त्याचाही काटा काढला आहे. हा प्रसंग लवकरच मालिकेत दिसणार असून किरण डांगेचा शेवटचा सीन नुकताच शूट करण्यात आला.

किरणसाठी हा अत्यंत भावुक असा क्षण होता. या मालिकेमुळं तो खऱ्या अर्थानं घराघरांत पोहोचला आहे. त्याच्या या भूमिकेला प्रेक्षकांनी प्रचंड प्रेम मिळालं. या चित्रीकरणाचा एक व्हिडओ बजाने शेयर केला आहे. यावेळी नाम्याने बजाला कडकडून मिठी मारल्याचं आपल्याला दिसतं. मालिकेत नाम्या-बज्याची मैत्री किती घट्ट होती ते आपण पाहिलंच. त्यामुळे त्यातला एक दोस्त गेल्याने प्रेक्षकही भावूक होणार आहेत. विशेष म्हणजे मालिकेत खास दोस्त असलेले हे दोघं खऱ्या आयुष्यातही बेस्ट फ्रेंड आहेत. त्यामुळं बज्या शेवटचा सीन शूट करत असताना नाम्याही भावुक झाल्याचं पाहायला मिळालं.