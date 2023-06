Dhanashri Kadgaonkar: माझं बाळ विसरुन जाईल अशी भिती.. 'वर्किंग मॉम'साठी धनश्रीची भावनिक पोस्ट

By

Dhanashri Kadgaonkar Emotional Post for Baby News: कोणत्याही आईसाठी बाळाला एकटं सोडणं कठीण असते. अशातच धनश्री काडगावकरने एक पोस्ट लिहीली आहे.

यात मुलगा कबीरला एकटं सोडून शुटींग करणं किती अवघड आहे, याबद्दल धनश्रीने पोस्ट लिहीली आहे.

धनश्री लिहीते... कबीर फक्त दीड वर्षांचा होता जेव्हा मी त्याला सोडून काम करायला सुरुवात केली .. पुणे सोडून मुंबईत आले .. लगेच त्याला इथे आणणं शक्य नव्हतं.

त्याचं vaccination,doctors सगळं पुण्यात होतं . असं वाटलं खूप मोठी चूक झाली माझ्या कडून.. किंवा घाई केली का मी ..

धनश्री पुढे लिहीते.. थोडं थांबायला हवं होतं ..निदान तो बोलू लागे पर्यंत तरी ..तो मला विसरून जाईल का असंही वाटलं होतं .. पण ती एक phase असते,ती पास झाली कि गोष्टी होतात सगळ्या नीट ..

खरंतर अजून कबीर ने सिरीयल बघितली पण नाहीय्ये .. मुळात त्याला Tv च अजून introduce केला नाहीये आम्ही .. त्याला फक्त इतकच माहितीये कि आई शूटिंग करते ,

मेकअप करते ..

धनश्री पुढे लिहीते... मी नाहीय्ये म्हणून त्याने आज पर्यंत कधी च असा खूप गोंधळ घातला नाही (या गोष्टीचं बरं हि वाटतं पण तितकंच वाईट पण वाटतं .

सगळ्या new working moms सहमत असतील याला ) अजून तरी कबीर छान सपोर्ट करतोय , पुढचं माहित नाही.. या सगळ्यात दुर्वेश आई आणि बाबा असं दोन्ही बनून गेला ..

त्याला एके दिवशी सांगितलं कि मी शिल्पी नावाचं character करते ,तेव्हा तो शब्द कदाचित त्याला खूप आवडला आणि त्या नावात ,त्या शब्दात त्याला काहीतरी गंम्मत वाटली असावी ,म्हणून प्रत्येक वेळी जेव्हा तो शिल्पी म्हणतोय तेव्हा तेव्हा तो खूप हसतोय..

धनश्री शेवटी लिहीते... आत्ता हि सुरुवात आहे , वाट बघीन मी, त्याच्या कडून हे ऐकायची कि.. “आई तू खूप छान काम करतेस .. आणि असंच काम करत राहा .. तू मला वेळ फार देऊ शकत नाहीस पण तू माझ्या भविष्याची तरतूद करतेयस ..

आणि त्या पेक्षा महत्वाचं म्हणजे तू तुझी passion follow करतेय ...” बास ..आणखी काय हवं असेल मला .. बास असेच छान छान प्रोजेक्ट्स मला मिळत राहो .. तुम्हा सगळयांचं प्रेम असंच राहू द्या .." धनश्री सध्या 'नवा गडी नवं राज्य' मालिकेत अभिनय करतेय