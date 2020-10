“करण भाऊ,आपण केलेला कचरा बरोबर घेऊन जा”; धर्मा प्रॉडक्शन्सला नोटीस

मुंबई - बॉलीवूडचा प्रसिध्द निर्माता व दिग्दर्शक करण जोहर हा आता त्याने केलेल्या एका गोष्टीमुळे चर्चेत आला आहे. तो चित्रपटाच्या चित्रिकरणासाठी गोव्यात गेला होता. मात्र तिथे त्याचा बेशिस्तपणा उघकीस आल्याने गोव्याच्या प्रशासनाने त्याची कानउघाडणी केली आहे. गोव्याचे कचरा प्रशासनाने करणला त्याने चित्रिकरणावेळी केलेला कचरा बरोबर घेऊन जावा. या शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.

गोव्याच्या कचरा व्यवस्थापन कार्यालयाकडून निर्माता-दिग्दर्शक करण जोहरच्या ‘धर्मा प्रॉडक्शन्स’ कंपनीला नोटीस बजावण्यात येणार आहे. ‘गोव्यात प्रत्येकाचं स्वागत आहे. इथे शूट करा पण त्यासोबत केलेला कचरा इथून घेऊन जा’, अशा शब्दांत गोव्याचे कचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो यांनी करण जोहरवर नाराजी व्यक्त केली आहे. गोव्यातील एका गावात करण जोहरच्या आगामी चित्रपटाचे शूटिंग सुरू होते. शूटिंगनंतर त्याठिकाणी प्लास्टिकचे चमचे, प्लेट्स, इतर कचरा तसेच फेकून देण्यात आले.

Dharma Productions will get a notice for a fine from the Goa Waste Management office. Goa is a beautiful state & people come here for shooting films. Everyone is welcome to come & shoot but take your trash away & don't leave it here: Michael Lobo, Goa Waste Management Minister pic.twitter.com/78y7By7cqc

