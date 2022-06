By

अभिनेता अनिल कपूर(Anil Kapoor) सध्या त्यांच्या 'जुग जुग जियो' सिनेमाच्या प्रमोशनमध्ये भलतेच बिझी आहेत. 'जुग,जुग जियो' मध्ये वरुण धवन,नीतू कपूर आणि कियारा अडवाणी सोबत सिनेमात धम्माल करताना अनिल कपूर दिसणार आहेत. या दरम्यान अनिल कपूर यांनी मुलगी सोनम कपूरला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा(Birthday Wish) देताना स्पेशल पोस्ट(Post) केली आहे. ज्यामध्ये होणाऱ्या नातू किंवा नातीविषयी(Grand Child) त्यांनी उत्सुकता दाखवली आहे. सोनम कपूर(Sonam Kapoor) सध्या प्रेग्नेंट आहे. आणि लवकरच ती आयुष्याच्या एका नवीन गोड प्रवासाला सुरुवात करणार आहे,ती लवकरच आई होणार आहे.(Did Anil Kapoor just reveal birthday girl Sonam Kapoor is expecting a baby boy?)

अनिल कपूर यंदा सोनम कपूरचा वाढदिवस तिच्यासोबत साजरा करू शकले नाहीत. कारण सध्या सोनम आपला पती आनंद आहूजा सोबत लंडन मध्ये आहे. यामुळे सोशल मीडियावर अनिल कपूर यांनी मुलीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना प्रेमाचा वर्षाव केला आहे. याच पोस्टमध्ये बोलता-बोलता अनिल कपूर यांनी सोनमच्या होणाऱ्या बाळाबद्दलही भाष्य केलं आहे.

अनिल कपूर यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं आहे,'' या वर्षी मुलीसोबत मी वाढदिवस साजरा करू शकलो नाही पण आशा आहे पुढच्या वर्षी तिच्या होणाऱ्या बाळासोबत मी माझ्या मुलीचा वाढदिवस साजरा करेन. पुढच्या वर्षी आमचं नातवंडं आमच्या कुशीत असेल.(त्यांनी म्हटलं आहे, आईवडीलांसाठी त्यांची मुलं खुश असतील यातच सगळं आलं. ते दुखी तर आईवडिलही दुखी. हॅप्पी बर्थडे माझ्या प्रिय मुली. आम्ही खुप आतुरतेने वाट पाहत आहोत,माझी मुलगी,जावई आनंद आणि आमच्या घरात येणाऱ्या प्रिन्सची अर्थात राजकुमाराची..''.अनिल कपूर यांच्या या पोस्टमुळे सोनमला लवकरच पुत्ररत्नाचा लाभ होणार हे कळलं आहे. अनिल कपूर यांची ती पोस्ट बातमीत जोडलेली आहे. सोनमला मुलगा होणार याविषयीची ती पोस्ट नक्की वाचा.

अनिल कपूर यांचा 'जुग जुग जियो' सिनेमा २४ जून रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या सिनेमाची निर्मिती करण जोहरनं केली आहे. या सिनेमाचं दिग्दर्शन 'गूड न्यूज' सिनेमाचा दिग्दर्शक राज मेहता यांनी केलं आहे. हा सिनेमा एक फॅमिली ड्रामा आहे. तर सोनम कपूर आपल्याला लवकरच आगामी 'ब्लाइंड' सिनेमात दिसणार आहे.