Disha Patani Birthday: ५०० रुपये घेऊन मुंबईत आलेली दिशा कशी झाली कोट्याधीश? अभिनेत्रीची रंजक कहाणी..

Disha Patani Birthday: अभिनेत्री दिशा पटानी म्हणजे बॉलीवुडमध्ये चर्चेत असलेलं नाव. दिशाने तिच्या चित्रपटांमुळे जेवढी चर्चेत राहिली नाही, त्यापेक्षा जास्त ती वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत राहिली आहे.

'एम.एस. धोनी' हा चित्रपट वगळता तिचे फार कमी चित्रपट सुपरहिट झाले. पण तिच्या फिटनेस, बोल्डनेस मुळे दिशा मात्र कायमच प्रेक्षकांच्या हृदयाजवळ राहिली. आजवर तिने अनेक जाहिराती केल्या, मॉडेलिंग केली आणि अभिनय क्षेत्रापर्यंत येऊन ती पोहोचली.

अभिनयासोबतच तिचे जॅकी श्राॅफ यांच्या मुलासोबतचे म्हणजेच टायगर सोबटचे अफेअर विशेष गाजले. सोशल मिडियावर ती बरीच सक्रिय असून तिचे लाखो दिवाने आहेत. अशा दिशाचा आज वाढदिवस.

आज जरी दिशा प्रसिद्ध अभिनेत्री असली दिशासाठी हा स्ट्रगल सोपा नव्हता, अवघे 500 रुपये घेऊन दिशा मुंबईला आली होती, आणि आज कोट्यावधीची मालकीण आहे. जाणून घेऊया कसा होता तिचा आजवरचा प्रवास..

(Disha Patani Birthday actress came to mumbai with 500 rupees and her struggle to become actress)

या क्षेत्रात करियर करण्यासाठी दिशाने काय स्ट्रगल केला आहे, हे तीला एका मुलाखतीत विचारलं गेलं. त्यावर ती म्हणाली, 'शिक्षण अर्धवट सोडून मी मुंबईला आली. कोणत्याही ओळखीशिवाय एका नवीन शहरात येऊन राहणं सोपी गोष्ट नाही.'

'मी एकटीच राहत होती आणि स्वत:च्या खर्चासाठी कधीच घरच्यांकडे पैसे मागितले नाहीत. फक्त ५०० रुपये घेऊन मी मुंबईत आली होती आणि एक वेळ अशी आली की जेव्हा माझ्याकडे काहीच पैसे नव्हते. जाहिराती आणि चित्रपटांच्या ऑडिशन्ससाठी मी खूप फिरले. काम मिळालं नाही तर घरभाडं कसं देऊ याचा ताण सतत माझ्यावर असायचा.’

पुढे दिशा म्हणाली की, 'एका चित्रपटात भूमिका साकारण्याची संधी मला मिळाली. पण ऐनवेळी माझ्या ऐवजी दुसऱ्याच अभिनेत्रीला घेण्यात आलं. खरंतर तो माझा पहिलाच चित्रपट होता. पण प्रत्येक गोष्टीमागे काही ना काही कारण असतं.'

'तुम्हाला मिळालेला नकार हा तुम्हाला अधिक खंबीर बनव जातो, आणि हे मला सुरुवातीलाच शिकायला मिळालं. ज्या कारणासाठी तुम्हाला नकार मिळतो, तेव्हा त्यासाठी तुम्ही अधिक मेहनत घेता,’ असं ती म्हणाली.'

मग पुढे एका चॉकलेटच्या जाहिरातीतून दिशा झळकली. त्यानंतर अत्यंत कमी वेळात दिशाने बॉलिवूडमध्ये आपलं स्थान निर्माण केलं. ‘एम.एस.धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी’ या चित्रपटातून तिने पदार्पण केलं.

दिशाचा दुसरा चित्रपट 'बागी २' हा देखील जोरदार कमाई करणारा चित्रपट ठरला. यामध्ये ती आणि टायगर श्राॅफ एकत्र होते. त्यानंतर दिशाने कधीही मागे वळून पहिलं नाही. आज दिशाचे मुंबईत मध्ये बांद्रा येथे स्वतःचे आलीशान घर आहे, ज्याची किंमत 5 कोटींहून अधिक आहे. याखेरीज तिच्याकडे आलीशान गाड्या आणि इतर संपत्ती देखील आहे.