पौर्णिमेचा चंद्र पाहणे पडले महागात; जीव गमावला

मुंबई - ग्रॅमीचे नामांकन असलेल्या स्कॉटिश ट्रांन्सजेंडर संगीतकार सोफी शेयॉनचे निधन झाले आहे. ती 34 वर्षांची होती. शनिवारी झालेल्या एका अपघातात तिचा मृत्यु झाल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. शेयॉनच्या टीमनं ही माहिती सोशल मीडियावर दिली आहे. तिच्या जाण्यानं हॉलीवूड संगीतामधील कलाकारांनी हळहळ व्यक्त केली आहे. अथक संघर्षातून सोफीनं आपल्या संगीतातून वेगळा ठसा उमटवला होता. पाठीशी कुणीही गॉडफादर नसताना तिनं मिळवलेली लोकप्रियता कौतूकाचा विषय होती.

सोफीच्या अपघाताविषयी माहिती देताना तिच्या टीमनं सांगितले की, वयाच्या अवघ्या 34 व्या वर्षी तिला एका अपघाताला सामोरं जावं लागलं. तिचं निधन ग्रीकची राजधानी एथेंस येथे पहाटे चार वाजता झाले. सोफीच्या टीमनं सोशल मीडियावर याबाबतची अधिक माहिती प्रसिध्द केली आहे. त्यांनी सांगितले, सोफीला पौर्णिमा पाहायची होती. त्यावेळी ती पाय घसरुन पडली. तिच्या ज्याठिकाणी गेली ती निसरडी जागा होती. हे तिच्या काही लक्षात आले नाही. घसरुन पडल्यानं तिला गंभीर दुखापत झाली. त्यात तिचा मृत्यु झाला.

A statement from artist's UK label Transgressive read "Tragically our beautiful Sophie passed away this morning after a terrible accident.

"True to her spirituality she had climbed up to watch the full moon and accidentally slipped and fell." https://t.co/7lyMfg2T3a

— The Herald (@heraldscotland) January 30, 2021