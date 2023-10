By

Dono BO Collection: बॉलिवूड अभिनेता सनी देओलच्या नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'गदर 2' ने बॉक्स ऑफिसवर चांगलीच कमाई केली. या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा भरभरुन प्रतिसाद मिळाला. सनी अन् अमिषाच्या जोडीनं बॉक्स ऑफिसवर अनेक रेकॉर्ड केले.

तर आता सनी देओलचा मुलगा राजवीर देओल आणि पूनम ढिल्लनची मुलगी पलोमा ढिल्लन यांचा दोनो हा सिनेमा 6 ऑक्टोबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाले. दोघांना या चित्रपटाकडून खुप अपेक्षा होत्या.

मात्र बॉक्स ऑफिस वरील आकड्यावरुन हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला नसल्याचे दिसत आहे. सनीच्या चित्रपटाला प्रेक्षकांनी जसे भरभरून प्रेम दिले तसे प्रेम सनीचा मुलागा राजवीर देओलला प्रेक्षकांकडून मिळत नाहीये. राजवीरचा डेब्यू चित्रपट 'दोनो' बॉक्स ऑफिसवर पहिल्याच दिवशी फ्लॉप झाला आहे.

सूरज बडजात्याचा मुलगा अवनीश बडजात्या दिग्दर्शित या चित्रपटाने पहिल्या अपेक्षेपेक्षा खुप कमी कमाई केली आहे. या चित्रपटाने पहिल्याच दिवशी 35 लाखांची कमाई केली आहे.

तर दुसरीकडे केआरकेने ट्विट करून लिहिले, 'सनी देओलच्या मुलाचे दोन्ही चित्रपट फ्लॉप झाले आहेत. या चित्रपटाची शुक्रवारी फक्त 90, शनिवारी फक्त 42 आणि रविवारी फक्त 43 तिकिटे विकली गेली. मला खात्री आहे की फक्त निर्मात्यांनी ही तिकिटे विकत घेतली असतील.

बॉक्स ऑफिसकडे पाहिलं तर 'दोनो' या चित्रपटासोबत अक्षय कुमारच्या 'मिशन राणीगंज' आणि भूमी पेडणेकरच्या 'थँक यू फॉर कमिंग' हे सिनेमे रिलीज झाले आहे.

तर अक्षयचा 'मिशन राणीगंज' चित्रपट देखील प्रेक्षकांना आवडलेला नाही. या चित्रपटाने पहिल्या दिवशी फक्त 2.80 कोटींची कमाई केली. तर 'Thank You For Coming' ने चित्रपटाने 80 लाख रुपये कमावले आहेत.