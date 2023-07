Dr. Tatyarao Lahane: डॉ. तात्याराव लहानेंनी मानले अविनाश नारकर यांचे आभार, असं काय घडलं? बघा

By

Dr. Tatyarao Lahane Thanks to Avinash Narkar News: डॉ. तात्याराव लहाने यांची वेगळी ओळख सांगायला नको. तात्याराव लहाने हे मुंबईतील जे जे हॉस्पिटलमधील नेत्रविभाग कक्षाचे प्रमुख.

तात्याराव लहाने यांनी आजवर त्यांच्या कारकिर्दीत असंख्य ऑपरेशन्स केली. आता तात्याराव लहानेंनी मराठीतील सुप्रसिद्ध अभिनेते अविनाश नारकर यांचे आभार मानले आहेत. कारण सुद्धा तसंच खास आहे.

(Dr. tatyarao lahane Thanks to Avinash Narkar, what happened?)

अविनाश नारकर यांनी नुकताच पत्नी आणि अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर आणि डॉ. तात्याराव लहाने यांच्यासोबतचा फोटो पोस्ट केला. हा फोटो पोस्ट करून अविनाश नारकर यांनी महत्वाची माहिती दिली. अविनाश यांच्या डोळ्यांचं ऑपरेशन झालं.

डॉ. तात्याराव लहानेंनी हे ऑपरेशन केलं. हा फोटो पोस्ट करून अविनाश यांनी त्यांच्या प्रकृतीसंबंधी महत्वाची अपडेट शेअर केलीय.

अविनाश लिहितात... जय हरि विठ्ठल..! आज आषाढी एकादशीच्या दिवशी या पांडुरंगाच्या हस्तस्पर्षाने माझ्या दृष्टीची स्पष्टता वाढली...!! विठ्ठल विठ्ठल असं कॅप्शन लिहीत अविनाश यांनी हि माहिती शेअर केलीय.

अविनाश यांनी हि पोस्ट लिहिताच त्यांच्या सर्व फॅन्सनी काळजी घेण्याचा सल्ला दिलाय. डॉ. तात्याराव लहानेंनी अविनाश यांना नवी दृष्टी दिली असंच म्हणावं लागेल.

अविनाश यांनी हि पोस्ट लिहिताच डॉ. तात्याराव लहानेंनी सर्वांसमोर त्यांचे आभार मानले आहेत. तात्याराव लिहितात..

आदरणीय अविनाशजी मी आपल्या विश्वासास पात्र ठरलो याचा मला आनंद झाला. मी आपला व सर्व मित्रांचा ऋणी आहे. अशी पोस्ट करत डॉक्टरांनी अविनाश यांचे आभार मानले आहेत.

दरम्यान तात्याराव लहानेंनी जे जे हॉस्पिटलचा नेत्रचिकित्सा विभागाशी संलग्न नाहीत. त्यांनी राजीनामा दिलाय. अविनाश नारकर अलीकडेच फकाट सिनेमात झळकले. याशिवाय सध्या ते कन्यादान मालिकेत अभिनय करत आहेत.