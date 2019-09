ही अभिनेत्री चुकून घुसली पुरुषांच्या टॉयलेटमध्ये, मग घडलं काय..

मुंबई : नुसरत भारुचा आणि आपल्या अभिनयाने बाॅलिवूडमध्ये आपले कमी कालावधीत ब्रॅड तयार केलेला अभिनेता आयुष्यमान खुराना यांचा ‘ड्रीम गर्ल’ नावाचा सिनेमा येत आहे. हे दोघेही ‘ड्रीम गर्ल’च्या प्रमोशनमध्ये व्यग्र आहेत. या प्रमोशन दरम्यान नुसरतने असा एक खुलासा केला, ज्यामुळे सर्वांनाच हसू आवरेनासं झालं. एका मुलाखतीत नुसरतनं तिला आलेला एक विचित्र अनुभव शेअर केला. ज्याप्रमाणे आयुष्यमान मुलगी होऊन लोकांशी बोलतो, त्याप्रमाणे तुला काही उलट-सुलट अनुभव आला आहे का? असा प्रश्न यावेळी नुसरतला विचारण्यात आला. यावर नुसरतनं ती चुकून पुरुषांच्या टॉयलेटमध्ये गेली होती आणि जे काही तिच्यासोबत घडलं त्याचा अनुभव सर्वांशी शेअर केला. या सिनेमात आयुष्यमान अशा मुलाची भूमिका साकारत आहे जो नोकरीसाठी मुलीच्या आवाजात बोलायला तयार होतो. कॉल सेंटरमध्ये त्याला नोकरी तर मिळून जाते मात्र पण सोबतच एक नवं नावही त्याला मिळतं. त्यानंतर पूजा नावाच्या या मुलीसाठी लोकं जीव ओवाळून टाकायला तयार होतात आणि त्यानंतर तिथे जो काही गोधंळ उडतो तो खरंच पाहाण्यासारखा आहे. या सिनेमाचा ट्रेलर काही दिवसांपूर्वीच रिलीज झाला ज्याला प्रेक्षकांचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. हा सिनेमा 13 सप्टेंबरला रिलाज होणार आहे. दरम्यान, नुसरत अनुभव शेअर करताना म्हणाली, एकदा मी चुकून पुरुषांच्या टॉयलेटमध्ये गेले. पण बरं झालं आत कोणीच नव्हतं. मी लगेचच धावत बाहेर आले. बरं झालं त्यावेळी आत कोणी नव्हतं आणि बाहेरुनही कोणी आत आलं नाही. नाहीतर सर्वासमोर माझी लाज गेली असती. पुढे ती म्हणाली, सध्या अनेक टॉयलेट्सवर वेगवेगळी चिन्ह असतात. ज्यामुळे कोणतं टॉयलेट पुरुषांचं आणि कोणतं महिलांचं हे समजतं मात्र त्यात खूप क्रिएटीव्हीटी केल्यानं अनेकदा गोंधळ उडतो.

