Vishakha Subhedar: नाटकासाठी कायपण...! अमेरिकेत प्रयोगादरम्यान विशाखावर आली इस्त्री करण्याची वेळ

Vishakha Subhedar News: अभिनेत्री विशाखा सुभेदार सोशल मीडियावर आजकाल कायम चर्चेत असतात. विशाखा सुभेदार महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शो च्या महत्वाच्या भाग होत्या. पण काहीच महिन्यांपूर्वी त्यांनी या शो मधून काढता पाय घेतला.

विशाखा ताई निर्मात्या झाल्या असून त्या रंगभूमीवर प्रचंड धुमाकूळ घालत असलेल्या कुर्रर्रर्र नाटकाची निर्मिती करत आहेत. सध्या कुर्रर्रर्र नाटकाची टीम अमेरिका दौऱ्यावर गेलीय.

निर्माती असूनही विशाखाताईंना स्वतःचे कपडे इस्त्री करण्याची वेळ आलीय. काय झालंय नेमकं पाहूया..

(During the marathi natak kurrr shows in America, marathi actress vishakha subhedar doing iron clothes)

विशाखा ताई लिहितात.. Show साठी गेलोय... अनेक काम स्वतः च करावी लागतात... इस्त्री, सेट, प्रॉपर्टी, lights, music, सगळे सगळे स्वतःच.. आम्ही सगळेच ह्या जबाबदाऱ्या पेलावतोय.. Thank team..

कुर्रर्रर्रर्र प्रसाद खांडेकर, नम्रता संभेराव, पॅडी कांबळे, शशी केरकर, महेश सुभेदार..!थोडं दमतोय, झोपेचं खोबरं होतंय.. पण परदेशातील आपल्या माणसंची कौतुकाची थाप खुप समाधान मिळवून देते...

आणि शेवटच्या फोटोमध्ये दार show ला थकलेले आम्ही पुन्हा एकदा सज्ज होतो पुढल्या प्रवासाला... अशा पद्धतीने विशाखा ताईंनी त्यांचा अनुभव शेयर केलाय.

गेली कित्येक वर्ष 'फू बाई फू', 'हास्य जत्रा' अशा कार्यक्रमातून तर नाटक आणि चित्रपटातून आपलं मनोरंजन करणारी, आपल्याला हसवणारी अभिनेत्री म्हणजे विशाखा सुभेदार.

विशाखा आणि विनोद हे समीकरण प्रेक्षकांच्या मनावर कायमच रुंजी घालते.

काही महिन्यांपूर्वीच विशाखाने 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या कार्यक्रमाला रामराम करून एका नव्या प्रवासाला सुरुवात केली.

सध्या ती 'स्टार प्रवाह' वरील 'शुभविवाह' या मालिकेत आत्याबाईच्या भूमिकेत दिसत आहे. पण प्रेक्षक मात्र विशाखाला अजूनही हास्यजत्रेत पाहण्यासाठी आतुर आहेत.

सध्या विशाखा सुभेदार यांच्या कुर्रर्रर्र नाटकाचा दौरा अमेरिकेला गेला आहे. नाटकादरम्यान आपली कामं आपणच करावी जेणेकरून इतरांना त्रास होणार नाही या नात्याने विशाखा आणि हास्यजत्रेचे इतर कलाकार स्वतःची रंगभूषा आणि वेशभूषेची कामं स्वतः करत आहेत. निर्माती असूनही विशाखा यांनी घेतलेला हा पुढाकार नक्कीच कौतुकास्पद आहे