Emraan Hashmi Birthday: 'मर्डर' मधले किसिंग सीन पाहून 'ती'नं इमरानला अक्षरशः नखांनी ओरबाडलं..

Emraan Hashmi Birthday: ‘सिरीयल किसर’ म्हणून ओळखला जाणारा अभिनेता इमरान हाश्मी याचा आज वाढदिवस. आज तो आपला 44 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. एका पाठोपाठ एक चित्रपटांमध्ये किसिंग सीन्स देणाऱ्या या अभिनेत्याला त्याचे हे सीन एकदा महागात पडले होते. मर्डर चित्रपटावेळी तो चक्क त्याच्या बायकोला घेऊन हा चित्रपट पाहायला गेला, आणि तिथे जे घडलं ते विलक्षण होतं.. हाच किस्सा आज इमरानच्या वाढदिवासा निमित्त पाहणार आहोत.

(Emraan Hashmi spoke about wife Parveen's reaction to his intimate scenes, said she dug her nails in his arm)

इमराने जवळपास आपल्या प्रत्येक सिनेमात किसींग सीन दिला आहे. त्याने त्याच्या करियरची सुरुवात 2003 मध्ये ‘फुटपाथ’ या सिनेमातून केली. त्यानंतर तो अनेक चित्रपटांत झळकला. ‘फुटपाथ’ या सिनेमाआधीही त्याला एक सिनेमा आॅफर झाला होता. पण या पहिल्याच सिनेमातून इमरानची हकालपट्टी करण्यात आली होती.

‘ये जिंदगी का सफर’. असे या चित्रपटाचे नाव असून तो 2001 मध्येच त्याला ऑफर झाला होता. मात्र या चित्रपटातील रोल साठी तो योग्य नाही असे वाटल्याने निर्मात्याने ऐनवेळी इमरानला या सिनेमातून काढून टाकले.

इमरानला खरी ओळख मिळाली ती 2004 मध्ये आलेल्या त्याच्या ‘मर्डर’ या सिनेमामुळे. हा सिनेमा इमरानचा दुसरा सिनेमा होता. या सिनेमातील इमरानच्या अभिनयाचे प्रचंड कौतुक झाले. सिनेमा हिटही झाला. या चित्रपटात इमरानने अनेक किसिंग सीन दिले होते. ते माहीत असतानाही त्याने हा चित्रपट पत्नी परवीन व आजीला दाखवायचे ठरवले.

चित्रपट हीट झाल्याने इमरानची पत्नी आनंदात होती. पण चित्रपट कसा आहे, याबद्दल तिला काहीही ठाऊक नव्हते. चित्रपट सुरु झाला. इमरानचा हात हातात घेऊन परवीन चित्रपट पाहू लागली. पण चित्रपटात इमरानने मल्लिकासोबत दिलेले बोल्ड सीन्स पाहून परवीन इतकी नाराज झाली की, तिने आपल्या नखांनी इमरानचा हात अक्षरश: ओरबाडून लाल केला होता. इमरानची आजीही संतापली होती. खुद्द इमरानने हा किस्सा एका मुलाखतीत सांगितला होता.