माझ्याबरोबर जेवण नाही तर 'नो शुटींग'

मुंबई - कधी कुणाला कसला राग येईल हे काही सांगता येत नाही. इगो प्रॉब्लेम तर सगळ्यात भयंकर म्हणावा असा प्रकार आहे. त्याचा फटका प्रख्यात अभिनेत्री विद्या बालनला बसला आहे. विद्याच्या शेरनी चित्रपटाचं शुटींग मध्यप्रदेशामध्ये सुरु असताना तिला एका राजकीय नेत्याकडुन जेवणाचं निमंत्रण आलं. विद्याची आणि त्या नेत्याची भेटही झाली होती. पण अचानक काय बिनसलं कोण जाणे. तेही रागाला गेले आणि विद्याही.

मध्यप्रदेशातील वनमंत्र्यांचा राग टोकाला गेल्य़ाचे दिसून आले आहे. वास्तविक कारण काय होतं. हे विद्यालाच माहिती. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार विद्याचा शेरनी नावाचा चित्रपट येतो आहे. त्याच्या शुटींगचे काम सुरु आहे. मध्यप्रदेशात होत असलेलं हे चित्रिकरण पाहण्यासाठी मध्यप्रदेशचे वनमंत्री विजय शाह गेले असताना त्यांची विद्या बालन यांच्याशी भेट झाली. त्यांनी त्य़ावेळी तिला डिनरचे निमंत्रण दिले. मात्र विद्याने काही कारणास्तव त्याला नकार दिला आणि तिला शुटिंगच्यावेळी अडचणी येऊ लागल्या.

Was there(Balaghat)on request from those who took permission for shoot & requested me for lunch/dinner. I said not possible now, I'll meet them when I go to Maharashtra. Lunch/dinner was cancelled, shoot wasn't: MP min Vijay Shah on reports of his dinner invitation to Vidya Balan pic.twitter.com/N0f4nJBU73

— ANI (@ANI) November 29, 2020