Famous singer Rahat Fateh Ali khan beating his servent for bottle of Alcohol missing SAKAL

Devendra Jadhav Rahat Fateh Ali Khan News: पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खानबद्दल एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. ट्विटरवर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये राहत आपल्या नोकराला चप्पलने मारहाण करताना दिसत आहे. दारूची बाटली कुठे गेली? असा संतप्त सवाल राहत नोकराला विचारत आहे. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर पाकिस्तानातील लोकही गायकावर टीका करत आहेत. Famous singer Rahat Fateh Ali khan beating his servent for bottle of Alcohol pic.twitter.com/9DZwYxgPmV — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) January 27, 2024