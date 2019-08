'ये रिश्ता क्या कहलाता है'चा महा-एपिसोड पाहून चाहत्यांचा संताप अनावर; कारण...

मुंबई : ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ या टीव्ही सिरियलचा महा-एपिसोड पाहून चाहत्यांचा संताप अनावर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. या मालिकेचे दर्दी चाहते कार्तिक आणि नायरा यांना दूर जाताना पाहूच शकत नाहीत. असे काही झाले की, चाहत्यांचा संताप अनावर होतो.



10 years of hard work, storyline ruined in just one day Is trp more important than loyal viewers? #RIPDirectorsKutProduction

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’च्या महा-एपिसोड बाबतीतही असेच काहीसे झालेले पाहायला मिळाले आहे. महा-एपिसोडमध्ये बराच ड्रामा पाहायला मिळाला. कार्तिकमुळे वेदिका आणि नायरा पहिल्यांदा एकमेकींसमोर आल्याचेही दिसले. यादरम्यान कार्तिक वेदिकाला नायराची ‘माझी एक्स-वाईफ’ ओळख करून देतो. कारण कार्तिकचे लग्न आता वेदिकाशी झाले आहे. ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ मधील हा सीन पाहून चाहते खवळले आहेत.



Maine aaj Tak nii bola but aaj kehti hu...if U are lack of ideas n not getting what to show...plz Shut down the Show on good note Instead of Ruining What you maintained throughout this 10 yrs journey..."Purity of Relationships" #RIPDirectorsKutProduction @KalraRomesh pic.twitter.com/6VzCrvDh2i

— HBDMeeni (@rasgulli_____) August 17, 2019