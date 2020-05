वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढे सरसावला फरहान, व्हिडिओ शेअर करत केले मदतीचे आवाहन

मुंबई : चित्रपटांमध्ये नेहमीच कलाकारांना आपण हिरोंच्या भूमिकेत पाहतो. पण हे कलाकार फक्त चित्रपटातच हिरो म्हणून तर गरज भासल्यास हेच कलाकार खऱ्या आयुष्यात देखील हिरो बनतात. कोरोना विषाणूच्या या संकटात गरजूंना मदत करण्याबरोबरच हे कलाकार आपल्या कोरोना वॉरियर्स यांनीही मदत करत आहेत. अशातच बॉलिवूडचा मिल्खा सिंह अभिनेता फरहान अख्तरने देखील या कोरोना वॉरियर्सची मदत केली आहे. त्याने या कोरोना वॉरियर्सना म्हणजेच डॉक्टर्स आणि मेडिकल स्टाफला पीपीई किट्सची मदत केली आहे. त्याने सरकारी रुग्णालयाला 1000 पीपीई किट्सची मदत केली आहे. याची माहिती त्याने त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर एक व्हिडिओ पोस्ट करत दिली आहे.

हे ही वाचा - 'इम्तियाज अली दिग्दर्शक नव्हे तर जादुगारच', कार्तिकने इम्तियाजसाठी लिहिलेलं खास पत्र वाचलं का...

त्याने या व्हिडिओमधून इतरांनाही त्यांना जितकी मदत करणं शक्य होईल तितकी मदत करण्याची विनंती केली आहे. या व्हिडिओमध्ये तो म्हणाला की, 'आज मी तुम्हाला एक विनंती करण्यासाठी इथे आलो आहे. यावेळी आपण सर्व आपल्या घरी सुरक्षित आहोत आणि सेल्फ आयसोलेशनमध्ये आहोत. पण बरेचसे असे लोक आहेत, महिला आणि पुरुष ज्यांनी एक वेगळा मार्ग निवडला आहे. ते लोक म्हणजे हॉस्पिटल मेडिकल टिम आणि स्टाफ. आज आपण सर्व या कोरोना विषाणूची लढाई लढत आहोत.

Help our COVID 19 warriors.

I am personally donating 1000 PPE kits which are in need across India for our doctors/medical staff

For ur contribution, I’ll send u a personal thanks by mention/video shout/video call for ur generosity

Log in- https://t.co/8Mcz0LAN7w

pic.twitter.com/AjRgu7LTFC

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) May 7, 2020