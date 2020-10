रियावर आरोप करणारे तिची माफी मागतील का ? : फरहान अख्तरचा सवाल 

मुंबई - जामिनासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणा-या रियाला अखेर न्यायालयाने जामिन दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून रियावर टीका करणा-यांवर अभिनेता फरहान अख्तरने नाराजी व्यक्त केली आहे. सतत वेगवेगळ्य़ा प्रकारे रियावर टीकेची झोड उठवून तिला लक्ष्य करणा-यांना फरहानने चांगलेच सुनावले आहे.

रियाची सुटका करताना कोर्टाने असे सांगितलं की, “रियाने सुटकेनंतर दर १० दिवसांनी पोलीस स्थानकात हजेरी नोंदवावी. आपला पासपोर्ट जमा करावा तसंच कोर्टाच्या परवानगीशिवाय परदेशात प्रवास करु नये. मुंबईबाहेर जायचं असल्यास तपास अधिकाऱ्याला कळवावं”. रियाची सुटका होताच बॉलिवूडमधील अनेक कलाकारांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. दरम्यान अभिनेता फरहान अख्तर याने रियाची बाजू घेत टीकाकारांवर निशाणा साधला आहे. आता तरी तुम्ही रियाची माफी मागणार का? असा सवाल त्याने केला आहे.

Any shrill anchors apologising for the hell they put #RheaChakraborty and her family through? Didn’t think so. But watch them shift the goalpost now .. they’re notorious for that. https://t.co/4VGkKNn1GR

— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) October 7, 2020