'तारक मेहता..'च्या 'बबिता'विरोधात एफआयआर दाखल

'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah या लोकप्रिय मालिकेत बबिताची Babita भूमिका साकारणारी अभिनेत्री मुनमुन दत्ता Munmun Dutta हिच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. हरयाणामधील हिस्सार इथं मुनमुनविरोधात एफआयआर दाखल झाली आहे. एका व्हिडीओमध्ये मुनमुनने जे जातीवाचक शब्द वापरले त्याविरोधात तिच्यावर ही कारवाई झाली आहे. (FIR filed against Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah actor babita aka Munmun Dutta for using casteist slur)

नेमकं काय आहे प्रकरण?

मुनमुनने तिच्या युट्यूब चॅनेलवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला होता. या व्हिडीओत बोलताना तिने जातीवाचक शब्द वापरले. याप्रकरणी सोशल मीडियावर तिच्याविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता. त्याचप्रमाणे तिच्या अटकेचीही मागणी केली जात होती. वाद चिघळत असल्याचं लक्षात येताच तिने नंतर सोशल मीडियावर माफीनामा सादर केला.

मुनमुन दत्ताचा माफीनामा-

'मी पोस्ट केलेल्या व्हिडीओमध्ये मी वापरलेल्या शब्दाचा चुकीचा अर्थ घेतला जात आहे. कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा माझा हेतू अजिबात नव्हता. भाषेच्या मर्यादेमुळे मला त्या शब्दाबद्दलचा नेमका अर्थ माहित नव्हता. त्याबद्दल समजताच नंतर मी व्हिडीओतून तो भाग काढून टाकला होता. मी प्रत्येक जात, पंथाच्या व्यक्तींचा आदर करते. मी अनवधानाने वापरलेल्या शब्दासाठी मनापासून माफी मागते', अशी पोस्ट तिने लिहिली होती.