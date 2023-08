Friendship day: वाद असले तरी, आदेश बांदेकर - शरद पोंक्षे आजही आहेत जिगरी यार..

friendship day 2022 : सध्या कलाकार आणि राजकीय पक्ष यांचे एक वेगळे समीकरण जमू लागले आहे, विविध पक्षांनी कलाकारांसाठी संघटना काढल्याने अनेक कलाकार आपल्या विचारधारेनुसार पक्ष प्रवेश करत आहेत. त्यामुळे बऱ्याचदा कलाकारांमध्ये वैचारिक मतभेत हि पाहायला मिळतात. पण असे मतभेद असले तरी त्यांच्यातील मैत्री मात्र कायमच घट्ट असलेली आपल्याला दिसते. अशीच मैत्री आहे महाराष्ट्राचे भाऊजी अभिनेते आदेश बांदेकर आणि अभिनेते शरद पोंक्षे यांची. (Despite the controversy, Adesh Bandekar and Sharad Ponkshe is still best friends adesh bandekar helps sharad ponkshe in cancer treatment)

गेली कित्येक वर्ष अभिनेते आदेश बांदेकर शिवसेना पक्षात आहेत. तर शरद पोंक्षे (sharad ponkshe) हे देखील हिंदुत्ववाडी विचार धारेचे आहेत. त्यांचे आणि शिवसेनेचे नेतेही अगदी जुने आहे. त्याचप्रमाणे आदेश बांदेकर आणि त्याच्यातील मैत्री देखील खास आहे. परंतु मध्यंतरी झालेल्या राजकीय गदारोळात या मैत्रीला गालबोट लागले होते. शिवसेनेत फूट पडली आणि ठाकरे सरकार मधून एकनाथ शिंदे गट वेगळा झाला. यावेळी शरद पोंक्षे यांनी एकनाथ शिंदे यांचे कौतुक करणारी एक पोस्ट लिहिली. ज्यामध्ये त्यांच्या कर्करोगाच्या कालावधीत शिंदे यांनी केलेली मदत नमूद केली होती.

परंतु याच वेळी पोंक्षे यांच्या पाठीशी उद्धव ठाकरे देखील उभे राहिले होते. त्यांचा कुठेही उल्लेख झाला नसल्याने आदेश बांदेकर (aadesh bandekar) रागावले आणि या मैत्रीला गालबोट लागले. परंतु नंतर पोंक्षे यांनी मी कुणाचीही मदत विसरलो नाही त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकातील उतारा सोशल मीडियावर शेअर केले. ज्यामध्ये सर्वांचे उल्लेख होते. राजकीय कारणाने यांच्यात वाद असले तरी मैत्री आजही तशीच आहे.

कारण एक काळ असा होता कि आदेश बांदेकर एखाद्या सख्ख्या भावासारखे पोंक्षे यांच्या पाठीशी उभे राहिले. तो किस्सा स्वतः शरद पोंक्षे यांनीच सांगितला होता.. पोंक्षे म्हणाले होते, 'माझ्या कर्क रोगाच्या काळात सगळ्यात पहिले धावून आला तो आदेश बांदेकर. मी आदेशला फोन केला आणि सांगितले की अशी-अशी शक्यता आहे. तर काय करू मला आता कळत नाहीय. आदेश म्हणाला, काळजी करू नकोस, मी उद्याच्या उद्या तुला नांदेंकडे पाठवतो. हिंदू कॉलनीतील नांदे हे खूप मोठे डॉक्टर आहेत. त्यांच्याकडे पाठवले आणि मग ती सगळी प्रोसेस सुरु झाली. आदेशमुळे उद्धव ठाकरेंना कळलं. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंचा फोन आला. ते म्हणाले, शरद कसली काळजी करू नकोस शिवसेना आणि मी तुझ्या पाठीशी उभे आहोत. पैशापासून कसली काळजी करायची नाही.' आज शरद पोंक्षे कर्क रोगातून बाहेर आले यामागे आदेश बांदेकर यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे कितीही वाद झाले तरी यांच्यातील मैत्री मात्र कायम आहे.