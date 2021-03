संजय लीला भन्साळी 'कोविड पॉझिटिव्ह' 

मुंबई - प्रसिध्द दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांचा गंगुबाई काठियावाडी हा चित्रपट सध्या चर्चेचा विषय आहे. तो पुढील काही दिवसांत प्रदर्शितही होणार आहे. मात्र या चित्रपटाच्या नावावरुन वादाला सुरुवात झाली आहे. कामाठीपुरा भागातील रहिवाशांनी ते नाव ठेऊ नये अशी भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी त्यानं मनसेकडे निवेदनही दिले आहे. आता या चित्रपटाचे दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांची कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आणखी एक नवी समस्या उभी राहिली आहे.

सध्या बॉलीवूडला कोरोनाची लागण झाल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या एक दोन दिवसांपासून मोठमोठ्या सेलिब्रेटींना कोरोना झाला आहे. आता रणबीर कपूर सोबत संजय लीला भन्साळी यांचा कोविडचा रिपोर्ट पॉझिव्टिव्ह आला आहे. विश्वसनीय सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भन्साळी हे त्यांच्या गंगुबाई काठियावाडी चित्रपटाच्या चित्रिकरणात व्यस्त आहेत. त्यावेळी त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे दिसून आले आहे. या चित्रपटाचे चित्रिकरण मुंबईतील फिल्म सिटीमध्ये सुरु आहे. मात्र आता ते चित्रिकरण थांबवण्यात आले आहे.

संजय लीला भन्साळी आता क्वोरोंटाईन झाले आहेत. फेब्रुवारी 24 पासून आलिया भट्ट हिची प्रमुख भूमिका असलेला गंगुबाई काठियावाडी चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला होता. त्याला मोठ्या प्रमाणात चाहत्यांचा प्रतिसाद मिळाला होता. काहींनी आलियाचे कौतूकही केले तर काहींनी तिला ट्रोलही. हुसैन जैदी यांच्या द माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई या पुस्तकावर आधारित या चित्रपटाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

We are happy to have @ajaydevgn join the team of #GangubaiKathiawadi @aliaa08 #SanjayLeelaBhansali @prerna982 @jayantilalgada @PenMovies pic.twitter.com/sYargZ4Z3A

— BhansaliProductions (@bhansali_produc) February 27, 2021