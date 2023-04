Gautami Patil: तर मी नवऱ्यालाही सोडून देईल.. गौतमीची 'ही' अट तुम्हाला मान्य आहे का?

Gautami Patil: गौतमी पाटील हा विषय दिवसेंदिवस जास्तच गंभीर होत चालला आहे. सर्व मीडियाचे लक्ष तिच्यावर लागले आहे. या आधी तिच्या नाचावर, तिच्या हावभावावर बरीच चर्चा झाली, वाद झाले आता मात्र जरा गाडी भलत्याच ट्रॅक वर केली आहे.

सध्या गौतमी चर्चेत आहे ते तिच्या लग्नाच्या बातमी मुळे. नुकतीच तिने एक मुलाखत दिली ज्यामध्ये ती तिला आयुष्यात कसा जोडीदार हवा, तिला लग्न करायचंय का नाही आणि तिच्या अटी काय यावर ती भरभरून बोलली आहे.

हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. कारण लग्न झालं आणि गौतमीची एक अट मान्य नसेल तर ती नवऱ्याला सोडायलाही तयार आहे. त्यामुळे तिच्या या विधानाची भलतीच चर्चा आहे.

(gautami patil says will leave husband for mother in interview)

गेल्या काही दिवसांपासून गौतमी पाटील हे नाव तिच्या नृत्यामुळे चांगलेच प्रसिद्ध झाले आहे. ग्रामीण भागात तर गौतमी पाटील हे नाव काढल्या शिवाय लोकांचे कार्यक्रम होत नाहीत. एकेकाळी टीकेची शिकार झालेल्या गौतमीच्या डान्सशो साठी सध्या वेटिंग आहे.

आज असे चित्र असले तरी मध्यंतरी गौतमी नृत्य करताना अश्लील हावभाव करते म्हणून तिच्यावर टिका करण्यात आली होती. राज्यभरात बरीच आंदोलनं झाली. त्यानंतर गौतमीने माफी मागत भविष्यात असा प्रकार पुन्हा होणार नसल्याचे तिने स्पष्ट केलं होतं. लवकरच ती चित्रपटातही झळकणार आहे. पण आता चर्चा आहे ती तिच्या लग्नाची..

एका मुलाखतीत ती म्हणाली, ''मी लग्न करीन.. पण मला जीवाला जीव देणारा.. सुख- दुःखात समजून घेणारा नवरा हवा.. पण मी माझ्या आईला सोडू शकत नाही. तिला माझ्याशिवाय कुणीही नाही. मी आईसाठीच काम करतेय.''

''मी लग्न करून जाईन, तर तिचं काय होईल, ती कुठे जाणार, तिला कोण सांभाळणार, असे विचार येतात. पण मी तिला एकटं सोडून कुठेही जाणार नाही, हा विषय वेगळा. आणि तशी वेळ आलीच तर मी नवऱ्याला सोडेन..” असं स्पष्ट शब्दात गौतमीने आपले विचार मांडले.