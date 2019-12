Happy Birthday Riteish : जेनेलियाच्या रोमँटीक शुभेच्छांनी रितेशचा 'दिन बन गया'!

मुंबई : बॉलिवूडमधील हटके अभिनेता म्हणून चाहत्यांचा फेव्हरेट असलेल्या रितेश देशमुखचा आज 41वा वाढदिवस! सोशल मीडियावर आज त्याच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय. पण एका खास शुभेच्छांमुळे त्याचा दिवसही खास झालाय. या शुभेच्छा दुसऱ्या तिसऱ्या कोणाच्या नसून त्या वहिनी जेनेलिया देशमुख यांच्या आहेत!

रितेश-जेनेलिया हे बॉलिवूडमधलं सर्वात क्यूट कपल म्हणून ओळखलं जातं. त्यांची प्रेमकहाणी सर्वश्रूत आहे. जेनेलिया नेहमीच रितेशवर प्रेमाचा वर्षाव करताना दिसते, आजही तिने रितेशला एकदम रोमँटिक शुभेच्छा देऊन खूश केलंय. जेनेलियाने तिचा, रितेशचा आणि रिहान-राहीलचा एक क्यूट फोटो शेअर केलाय. या फोटोसोबत तिने रितेशला रोमँटीक शुभेच्छा दिल्यात. 'तू कायम माझा आहेस. तू 100 वर्षांचा झालास तरी मी हेच म्हणेन. तू आजही माझा आहेस आणि कायम माझाच राहशील. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा... - कायम तुझीच' असे कॅप्शन तिने या फोटोला दिले आहे.

Dear Forever Mine

Il say the same thing to you now, that Il say to you when you turn 100 -

You are my today and all of my tomorrows

Happy Birthday Love

Forever yours

Ps- I’m always in the mood for you pic.twitter.com/RLFWSUzvdE

— Genelia Deshmukh (@geneliad) December 17, 2019