Govinda Birthday: दिलीप कुमारच्या सांगण्यावरून गोविंदाने सोडले 25 सिनेमे.. पण पुढचे 16 दिवस..

Govinda Birthday: आपल्या अभिनयानेच नव्हे तर, नृत्यशैलीने देखील चाहत्यांच्या मनावर राज्य करणारा अभिनेता म्हणजे गोविंदा. बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा आज आपला ५९वा वाढदिवस साजरा करत आहे. ९०च्या दशकांत गोविंदाने आपल्या विनोदी भूमिकांनी प्रेक्षकांना खळखळवून हसवले. आज गोविंदाच्या आयुष्यातील काही खास किस्सा पाहुया.

आज गोविंदा नाव घेतले तर एक प्रसिद्ध कलाकार आपल्या समोर येतो. पण कधी कधी मोठ्यांचा सल्ला घेणे का आवश्यक आहे याचे एक उदाहरण गोविंदाने सांगितले. गोविंदाने सांगितले की, इंडस्ट्रीत पदार्पण करताना उशीरा दिलीप कुमारने एक सल्ला दिला, जो त्याच्यासाठी उपयुक्त ठरला.

गोविंदा म्हणतो, 'मी एकाच वेळी 75 चित्रपट साइन केले होते, पण दिलीप साहेबांनी मला ५० चित्रपट प्रदर्शित करायला लावले. मी एकाच वेळी अनेक चित्रपट साईन केल्याचे जेव्हा त्यांना समजले तेव्हा ते म्हणाले २५ चित्रपट सोडायला लावले . मी त्यांना सांगितले की मी चित्रपट साइन करण्यासाठी पैसे घेतले आहेत. ते म्हणाले की जर देवाची इच्छा असेल तर मी ते पैसे परत करेन. मी त्यांच्ये ऐकले.मी लगेच त्याच्याशी सहमत झालो आणि म्हणालो की तूम्ही म्हणत आहात तर मी निघतो. मग मी कोणाकडून तरी कर्ज घेऊन त्या २५ जणांची स्वाक्षरी रक्कम परत केली.

नंतर आजारी पडू लागलो होतो. मी दिवसातून तीन ते चार शिफ्ट करत हॉस्पिटलच्या फेऱ्या मारत होतो. मी 16 दिवस झोपलो नाही.मग मी कसे तरी त्या चित्रपटांचे पैसे आणि कर्ज घेतलेले पैसे दिले .पण या सगळ्यात मला एक संदेश मिळाला दिलीप साहेबांच्या सल्ल्याने एक गोष्ट समजली की, लोभी असणे योग्य नाही आणि त्याची फळे इथेच मिळतात. एवढेच. दिलीप साहेबांचा सल्ला स्वीकारल्यानंतर मला कधीही कोणतीही अडचण आली नाही.