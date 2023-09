Govinda: १००० कोटींच्या क्रिप्टो - पोंझी घोटाळ्यात गोविंदाची होणार चौकशी, वाचा सविस्तर

Govinda News: गोविंदा हा बॉलिवूडचा सदाबहार, लोकप्रिय अभिनेता. गोविंदाने आजवर विविध सिनेमांमधून भुमिका साकारुन प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलंय. पण आता गोविंदाविषयी एक वेगळीच बातमी समोर येतेय. ती म्हणजे १००० कोटींच्या एका घोटाळ्यात गोविंदाची चौकशी होणार आहे.

ओडिशा आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) ने 13 सप्टेंबरला सांगितले की ते भारतातील 1,000 कोटी रुपयांच्या ऑनलाइन पोंझी घोटाळ्या संदर्भात गोविंदाची चौकशी करतील. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनेक देशांमध्ये ऑनलाइन उपस्थिती असलेली सोलर टेक्नो अलायन्स (STA-Token) बेकायदेशीरपणे क्रिप्टो गुंतवणुकीत घोटाळा करत असल्याचे उघड झाले आहे.

(Govinda to be questioned in Rs 1000 crore online ponzi scam in india)

बॉलीवूड अभिनेता गोविंदाचे नाव ऑनलाइन पॉन्झी घोटाळ्यात EOW ने चौकशीसाठी हायलाइट केले आहे. अभिनेत्याने काही प्रमोशनल व्हिडिओंमध्ये क्रिप्टो - पोंझी कंपनीच्या ऑपरेशन्सचे समर्थन केले होते.

ईओडब्ल्यूचे महानिरीक्षक जे एन पंकज यांनी TOI ला सांगितले की, "जुलैमध्ये गोव्यात STA च्या भव्य समारंभात सहभागी झालेल्या आणि काही व्हिडिओंमध्ये कंपनीची जाहिरात करणाऱ्या फिल्मस्टार गोविंदाची चौकशी करण्यासाठी आम्ही लवकरच एक टीम मुंबईला पाठवू."

गोविंदा या प्रकरणात संशयित किंवा आरोपी नाही. ज्येष्ठ अभिनेते संशयित किंवा आरोपी नाहीत. गोविंदाची नेमकी भूमिका तपासानंतरच स्पष्ट होईल.

अधिकारी म्हणाले, "जर आम्हाला आढळले की त्यांची भूमिका त्यांच्या व्यावसायिक करारानुसार केवळ उत्पादनाच्या (STAToken ब्रँड) समर्थनापुरती मर्यादित होती, तर आम्ही त्याला आमच्या खटल्यात सरकारी साक्षीदार बनवू," अधिकारी पंकज पुढे म्हणाले. कंपनीने

भद्रक, केओंझार, बालासोर, मयूरभंज आणि भुवनेश्वरमधील 10,000 लोकांकडून या कंपनीने 30 कोटी रुपये गोळा केले. त्यामुळे आता प्रकरणाला कोणतं वळण येणार हे पाहायचं आहे.