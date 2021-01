OTT platforms 'सेन्सॉरशिप' च्या कात्रीत; लवकरच नवीन नियमावली

मुंबई - कायद्याच्या कचाट्यात आणि काही राजकीय पक्ष, संघटना यांच्यावर लोकांच्या भावना दुखावल्याप्रकरणी रडारवर असलेला ओटीटी प्लॅटफॉर्म आता सरकारच्या रेकॉर्डवर येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सेन्सॉरशिप असावी यावरुन वाद सुरु होता. आता माहिती व प्रसारण खात्यानं दिलेल्या माहितीनुसारच त्यासाठी नव्यानं नियमावली जाहीर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. वेबसीरिज निर्माते आणि दिग्दर्शक यांच्यात यामुळे नाराजी असून अशाप्रकारची सेन्सॉरशिप नसावी यावर ते ठाम आहेत.

या अगोदर नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन, हॉटस्टार, प्राइम व्हिडिओ आणि अन्य ओटीटी प्लॅटफॉर्म केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित आणण्यात आले आहेत. त्यावर केंद्र सरकार ओटीटीवरील नियम आणखी कडक करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी त्यांनी लवकरच नियमावली जाहीर करणार असल्याचे सांगितले आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली आहे. यावर नियमावली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला याचे कारण म्हणजे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील काही मालिका आणि चित्रपटांबद्दल माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे प्रचंड तक्रारी आल्याचंही जावडेकर यांनी सांगितलं. केंद्र सरकार नियमनाबाबत हस्तक्षेप करणार नसल्याची भूमिका केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सुरूवातीला घेतली होती. मात्र, मागील वर्षी अधिसूचना काढून ओटीटी मंचावर केंद्र सरकारने थेट नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

We've received a lot of complaints against some serials available on OTT platforms. Films & serials released on OTT platforms &digital newspapers don't come under purview of Press Council Act, Cable Television Networks (Regulation) Act or Censor Board: Union Min Prakash Javadekar pic.twitter.com/irMrymxfan

