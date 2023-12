Hemangi Kavi: छत्रपती शिवाजी महाराज BIO मध्ये आणि प्रत्यक्षात... हेमांगीचा संताप, नेमकं काय घडलं?

नेटकऱ्याने कमेंट डिलीट केल्यावर हेमांगी लिहीते...

पुढे हेमांगीने इन्स्टास्टोरीमध्ये स्क्रीनशॉट टाकल्याने नेटकऱ्याने कमेंट डिलीट केली. हे लक्षात येताच हेमांगी लिहीते, "While everyone is arguing about it.... जरा या माणसाचं BIO बघा! असल्या जनावरांचं काय करायचं? मी हे story मध्ये post केल्यावर याने ही comment delete केली, म्हणून ही story तुम्हांला दिसत नाहीए! चला, आपण आपल्या bio मध्ये ज्यांचा उल्लेख केलाय त्यांची आठवण आली असावी! चांगलंय!"

याविषयी अनेकांनी हेमांगीचं कौतुक केलं असुन नेटकऱ्याबद्दल संताप व्यक्त केलाय.