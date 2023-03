Hemangi Kavi: मेरा तो एकदमसे राजपाल यादव निकल गया.. म्हणत हेमांगीनं शेयर केला भन्नाट व्हिडिओ..

By

hemangi kavi : हेमांगी कवी हे मराठी मनोरंजन विश्वातील एक महत्वाचं नावं आहे. अनेक मालिका, चित्रपट, नाटकात तिने तिच्या अभिनयाची छाप सोडली आहे. अभिनयासोबतच निरनिराळ्या कारणाने ती चर्चेत असते.

ती अत्यंत परखडपणे आपले पुरोगामी विचार लोकांपर्यंत पोहचवत असते. प्रत्येक विषयावर आपलं रोखठोक मत ती मांडत असते. ती सोशल मीडियावर कायमच सक्रीय असते. सतत काहीना काही पोस्ट करत असते, रील टाकत असते. आज मात्र तिने एक भन्नाट व्हिडिओ शेयर केला आहे.

(Hemangi Kavi shared funny video and said mera to ekdumse rajpal yadav nikal gaya)

हेमांगीने एक व्हिडिओ शेयर केला आहे. ज्यामध्ये एक मॉडेल दिसत आहे. एखाद्या मुलीप्रमाणेच केस वाढवलेला, नाजुक चेहरा असलेला एक मुलगा आहे, जो डान्स करत आहे आणि अचानक तो थेट मुलीच्या वेशात समोर येतो. तेव्हा तो मुलगा आहे की मुलगी हे ओळखणं कठीण जातं.. यावर हेमांगीने अत्यंत गमतीशीर आणि राजपाल यादव स्टाइल रिअॅक्शन दिली आहे.

सध्या रिल्स आणि मीम मध्ये राजपाल यादवचा चेहरा हा सर्रास वापरला जातो. त्याचे काही चित्रपटातिल हावभाव विनोदी व्हिडिओना वापरले जातात. त्यामुळे हेमांगीनही तसंच करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पण हा व्हिडिओ एक गमतीचा भाग असल्याने हेमांगीनं म्हंटलंय की, ''मेरा तो एकदमसे राजपाल यादव निकल गया..'' पुढे ती म्हणते.. पण या व्हिडिओततील मॉडेल खरच खूप सुंदर आहे. आणि राजपाल यादव सर.. तुमच्याशिवाय कोणतीच मीम पूर्ण होऊ शकत नाही..'' हेमांगीचा हा व्हिडिओ अत्यंत सोशल मिडियावर अत्यंत चवीने पाहिला जातोय..