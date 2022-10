Hemangi Kavi: आमच्याविषयी शेजाऱ्यांना काय वाटतं.. हेमांगी कवीने सांगितला अनुभव..

hemangi kavi: हेमांगी कवी हे मराठी मनोरंजन विश्वातील एक महत्वाचं नाव. अनेक मालिका, चित्रपट, नाटक तिच्या कसदार अभिनयाने गाजले आहेत. अभिनयासोबतच निरनिराळ्या कारणाने ती चर्चेत असते. ती अत्यंत परखडपणे आपले पुरोगामी विचार लोकांपर्यंत पोहचवत असते. त्यामुळे बऱ्याचदा तिला खूप ट्रॉल केले जाते. तर कधी तिच्या बेधडकपणामुळे कौतुकाची थापही तिला मिळते. आज हेमांगी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. कारण तिने एक भन्नाट व्हिडिओ केला आहे. या व्हिडिओमध्ये तिने शेजाऱ्यांविषयी मत व्यक्त केले आहे.

(Hemangi Kavi shared post about What do the society neighbours think about her because of working in entertainment industry)

हेमांगी ज्या इमारतीमध्ये राहते त्या इमारतीमधील लोकांना तिच्याबाबत काय वाटतं हे तिने व्हिडीओ शेअर करत सांगितलं आहे. यामध्ये तिने म्हटलं की, 'माझ्या सोसायटीतील लोक असा विचार करतात की मनोरंजन क्षेत्रामध्ये काम करणं म्हणजे… पैसे, पैसे..' असं म्हणत ती ५०० रुपयांच्या नोटा घेऊन नाचताना दिसत आहे. ती अभिनयक्षेत्रात काम करत आहे म्हणजे यांच्याकडे बक्कळ पैसे असणार अशी इतरांची धारणा असते, याच विषयी तिने मजेशीरपणे भाष्य केले आहे.

मनोरंजन क्षेत्रात काम करणं म्हणजे खूप पैसे मिळतात असं लोकांना वाटत असतं पण सत्य काही वेगळीच असते. असंही हेमांगीने व्हिडीओ शेअर करत म्हटलं आहे. काही सेलिब्रिटी मंडळींनीही हे अगदी बरोबर असल्याचं कमेंट्सच्या माध्यमातून म्हटलं आहे. तसेच तिच्या चाहत्यांनाही तिचा हा व्हिडीओ पसंतीस पडला आहे. या माध्यमातून तिने सगळेच कलाकार गडगंज पैसेवाले नसतात, कलाकारांनाही अनेक आर्थिक अडचणी असू शकतात त्यामुळे त्यांच्या विषयी चुकीचा समज करून घेऊ नका, असे तिचे म्हणणे आहे.