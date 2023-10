Amitabh Bachchan Birthday: जिथे शब्द संपतात..! बिग बींसोबत काम करायची संधी मिळाल्याने हेमांगीचं स्वप्न पूर्ण

Hemangi Kavi with Amitabh Bachchan News: हेमांगी कवी ही मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री. हेमांगी कवी ही सोशल मीडियावर तिच्या आयुष्याबद्दल विविध अपडेट्स शेअर करत असते.

आज बिग बी अमिताभ बच्चन यांचा वाढदिवस. त्यानिमित्ताने हेमांगी कवीने गुड न्यूज शेअर केली. हेमांगीला चक्क बिग बी अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली आहे.

(hemangi kavi work with amitabh bachchan in ad shared good news with her fans)

हेमांगीने सोशल मीडियावर अमिताभ बच्चन यांच्यासोबतचा फोटो पोस्ट करुन ही माहिती सर्वांसोबत शेअर केली. हेमांगीने सोशल मीडियावर अमिताभ यांच्यासोबतचा व्हिडीओ शेअर केलाय.

या व्हिडीओत हेमांगी अमिताभ यांच्यासोबत एका जाहीरातीत काम करताना दिसते. याशिवाय तिने जाहीरातीचे काही BTS क्षण सुद्धा तिच्या सोशल मीडियावर शेअर केलेत.

ही गूड न्यूज शेअर करत हेमांगी लिहीते, क्या कहॅूं की खुशी, आश्चर्य, घबराहट, shock, respect से है लब सिले हुए! जिथे शब्द संपतात! Happy Birthday श्री अमिताभ बच्चन सर.

उद्या सविस्तर पोस्ट लिहीते. आधी मला स्वतःला स्वीकारायला वेळ द्या.

अशी पोस्ट हेमांगीने लिहीली आहे. खुद्द अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत काम करायची संधी मिळाल्याने हेमांगीच्या आनंद गगनात मावेनासा झाला असेल यात शंका नाही.