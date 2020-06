हिमांशी खुरानाने तिच्या चाहतीच्या निधनावर व्यक्त केलं दुःख..

मुंबई- सध्या कोणत्या सेलिब्रिटीला यशाच्या शिखरावर पोहोचवायचं आणि कोणत्या सेलिब्रिटीला नाकारायचं हे सगळं चाहत्यांवर आहे. कोणत्याही कलाकारांच्या करिअरमध्ये चाहत्यांची भूमिका महत्वाची असते. आणि सध्याचे सेलिब्रिटी देखील त्यांच्या चाहत्यांसाठी उत्सुक असतात. त्यांच्या आनंदासाठी काहीही करायला तयार असतात. नुकतंच बिग बॉस १३ ची माजी स्पर्धक हिमांशी खुरानाच्या एका चाहत्यांचं निधन झालं आहे. या चाहत्याच्या निधनावर हिमांशीने दुःख व्यक्त केलंय. त्यामुळे सोशल मिडियावर देखील हिमांशीच्या स्वभावाचं कौतुक होतंय.

२३ जून रोजी हिमांशीच्या एका फॅन क्लबने ट्वीटवर माहिती दिली की हिमांशीची जबरदस्त चाहती असलेल्या स्तुती अरोराचं निधन झालं आहे. तिच्या फॅन क्लबने अशी देखील माहिती दिली आहे की या चाहतीचं निधन कोरोना व्हायरच्या संसर्गामुळे झालं आहे. फॅन क्लबच्या म्हणण्यानुसार स्तुती अरोरा सोशल मिडियावर हिमांशीची मोठी चाहती असण्यासोबतंच सगळ्यात सक्रिय सदस्यांपैकी एक होती.

फॅन क्लबचं हे ट्विट पाहिल्यानंतर हिमांशीने लगेचच उत्तर दिलं आहे. तिने लिहिलंय, रेस्ट इन पीस. या लाईनसोबतंच हिमांशीने दुःखी चेहरे असलेले इमोजी देखील पोस्ट केले आहेत. सोशल मिडियावर हिमांशीच्या या पोस्टचं चाहत्यांकडून चांगलंच कौतुक होत आहे. हिमांशीचे इतर चाहतेही कोरोनामुळे निधन झालेल्या स्तुती अरोराच्या मृत्युवर शोक व्यक्त करत आहेत.

I'm deeply saddened by the news of @Arora16Stuti passing.

She was one of the most positive persons on Twitter and a crazy #AsiManshi shipper @imrealasim @realhimanshi u lost one of ur true fan today #RIPStuti u will b missed pic.twitter.com/RkVda04k38

— Team AsiManshi (@TeamAsiManshiFC) June 22, 2020