ऐकावं ते नवल, एंजेलिनानं असा आरोप केला, त्यामुळे ब्रॅड चक्रावला 

मुंबई - मोठमोठे दिग्गज सेलिब्रेटी जेव्हा त्यांच्या वेगळ्या वागण्यामुळे चर्चेत येतात तेव्हा त्याची मोठी बातमी होते. त्यांच्या चाहत्यांसाठी ती कदाचित धक्कादायक ती असू शकते. मात्र जे घडले त्याविषयी त्यांचं कुणी आपलं त्याबद्दल बोलत असेल तर मग त्याची दखल घ्यावी लागते. हॉलीवूडमधील प्रख्यात जोडपं म्हणून एकेकाळी ब्रॅड पिट आणि एंजेलिना जोलीचे उदाहरण सांगितले जायचं. आता संसार म्हटला की भांड्याला भांड हे लागणारचं. असे आपल्याकडे म्हटले जातं. त्यांच्याकडेही ती गोष्ट लागु होतीच. एंजेलिना आणि ब्रॅडच्या जोडीवरुन अनेक रंगतदार किस्सेही प्रसिध्द आहेत. सध्या एंजेलिनानं ब्रॅडवर जे आरोप केले आहेत त्यावरुन ती चर्चेत आली आहे. एंजेलिना जोलीनं ब्रॅ़ड पिटवर मारहाणीचा आरोप केला आहे. तो मला मारहाण करायचा असे एंजेलिनानं म्हटलं आहे. आता त्या दोघांचा घटस्फोट झाला आहे. यावेळी एंजेलिनानं का आरोप केला असा प्रश्न नेटकरी विचारत आहेत. तिचं म्हणणं आहे की, माझ्याजवळ असे अनेक पुरावे आहेत ज्यातून ब्रॅड मला मारहाण करत होता हे सिध्द होईल. 2016 मध्ये ब्रॅड आणि एंजेलिना हे वेगळे झाले. आता पाच वर्षांनी एंजेलिनानं ब्रॅडवर काही गंभीर आरोप केले आहेत. आरोप करुन ती थांबलेली नाही तर याबाबत तिनं कोर्टाकडे तक्रारही केली आहे. एंजेलिनानं म्हटले आहे की, ब्रॅडनं मला मारहाण केली त्याचे काही पुरावे माझ्य़ाकडे आहेत. 12 मार्चला एंजेलिनाची कोर्टात सुनावणी झाली होती. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एंजेलिनानं त्यात असे म्हटले आहे की, जर कोर्टाला कुठल्य़ा पुराव्यांची गरज भासली तर ते माझ्याकडे आहेत. आणि ते मी कोर्टाला द्यायला तयार आहे. आणखी कुणाची साक्ष हवी असल्यास मी माझ्या मुलांनाही कोर्टासमोर आणायला तयार आहे. ब्रॅड आणि एंजेलिना यांना सहा मुले आहेत. त्यातील मॅडडॉक्स चे वय 19, पॅक्सचे 17, जहाराचे 16 आणि शिलोहचे 14 आहे. याशिवाय त्यांना नॉक्स आणि विवियन नावाची दोन जुळी मुले आहेत. यु एस विकलीनं याविषयीचे एक वृत्त प्रकाशित केले आहे. त्यात लिहिले आहे की, गेल्या साडेचार वर्षांपासून एंजेलिनानं ब्रॅडवर वेगवेगळे आरोप केले आहे. मात्र जे आरोप केले आहेत ते तिला सिध्द करता आलेले नाहीत. यापूर्वीही तिनं मुलांकडून ब्रॅडला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ब्रॅडची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी तिनं वकिलांकडून काही कागदपत्रं मीडियासमोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.



