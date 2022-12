Avatar 2: अवतारचा झटका! चित्रपट पाहतांना प्रेक्षकाचा मृत्यू

हॉलिवूडचे दिग्गज दिग्दर्शक जेम्स कॅमेरॉन यांचा प्रसिद्ध चित्रपट 'अवतार द वे ऑफ वॉटर' म्हणजेच अवतार 2 चित्रपटगृहात दाखल झाला आहे. तब्बल 13 वर्षांनी या सिनेमाच्या दुसरा भाग रिलीज करण्यात आला आहे.सर्व प्रेक्षक गेल्या 13 वर्षांपासून याची वाट पाहत होते. त्यामूळे प्रेक्षक या चित्रपटाला पाहण्यासाठी आतुर होते. मात्र चित्रपटासंबधित एक वाईट बातमी समोर आली आहे.

आंध्र प्रदेशातील काकीनाडा जिल्ह्यात नुकताच प्रदर्शित झालेला 'अवतार 2' चित्रपट पाहताना हृदयविकाराच्या झटक्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला. ही घटना पेद्दापुरम शहरातील असल्याची माहिती आहे. मृत वक्तीचे नाव लक्ष्मीरेड्डी श्रीनू आहे. श्रीनू त्याचा भाऊ राजूसोबत चित्रपट पाहण्यासाठी पेद्दापुरमला गेला होता.

हेही वाचा: Avatar The Way Of Water 2: जगातल्या महागड्या 'अवतार'च्या आयडियाची कल्पना हिंदू धर्मातली?