हाउसफुल 4 चं 'एक चुम्मा' गाणं रिलिज, अभिनेत्रीच्या सॅंडलला किस करताना दिसला अक्षय

मुंबई : सद्या इंटरनेटवर चर्चा आहे ती 'हाउसफुल 4' ची. त्याचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासून प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटासाठी उत्सुकता अधिक वाढली आहे. अक्षय कुमार, रितेश देशमुख आणि बॉबी देओल यांचा हा दमदार चित्रपट कॉ़मेडीची मेजवानी असणार आहे. ट्रेलरनंतर चित्रपटाचं पहिलं गाणं नुकतच प्रदर्शित झालं आहे. 'एक चुम्मा' असं या गाण्याचं नाव असून इंटरनेटवर ते चांगलच व्हायरल होत आहे. या गाण्याला ऐकल्यावर ताल धरण्याचा मोह तुम्हाला आवरणार नाही. या गाण्यामध्ये अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, कृती सॅनन और कृती खारबंदा हे दिसत आहेत. गाण्यामध्ये संपूर्ण कास्ट कॉमेडी अंदाजात दिसत आहे. अक्षय तर चक्क अभिनेत्रीच्या सॅंडलला किस करताना दिसत आहे. या गाण्याचं शुटिंग लंडनमधल्या पाच जागांवर करण्यात आलं आहे. सोहेल सेन, अल्तमश फरीदी, ज्योतिका टांगड़ी यांनी गाणं गायलं असून समीर अनजान यांनी लिरिक्स दिलं आहे. गाण्यामध्ये चित्रपटातील हिरो आल्या प्रेयसींना इम्प्रेस करताना दिसत आहेत. अक्षय कुमारसह कृती सॅनन, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, राणा दुगुब्बती,कृती खारबंदा,पूजा हेगड़े, अमंदा रुसारिओ, चंकी पांडे, नवाझुद्दिन सिद्धीकी अशी दमदार कास्ट या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. हा चित्रपट 26 ऑक्टोबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्याचवेळी राजकुमार रावचा 'मेड इन चायना' आणि तापसी पन्नू व भूमी पेडणेकरचा 'सांड की आंख' हे दोन चित्रपटदेखील प्रदर्शित होणार आहेत. त्यावेळी या चित्रपटांमध्ये चांगलीच स्पर्धा होणार आहे. आता मात्र हे पाहावं लागेल की कोणता चित्रपट ब्लॉकबस्टरवर बाजी मारणार !



