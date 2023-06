Father's Day 2023: वडिलांची फसवणूक, घरावर जप्ती, लाखोंचं कर्ज.. गश्मीरने वडिलांचा भार घेतला डोक्यावर

By

Father's Day 2023 Gashmeer Mahajani News: आज फादर्स डे. सर्व बापमाणसांचा दिवस. आपला बाप आपल्यासाठी कळत नकळतपणे अनेक गोष्टी करत असतो. अनेक गोष्टींची तडजोड करत असतो. आपल्याला त्याची जाणीव असली पाहिजे.

अनेकदा हा बाप घराचा संपूर्ण भार स्वतःच्या खांद्यावर घेतो. पण हेच याच बापावर संकट कोसळतं तेव्हा मात्र मुलाने बापाला साथ द्यायची असते.

आज फादर्स डे निमित्ताने असाच एक किस्सा जाणून घेऊ. ज्यावेळी वयाच्या १५ व्या वर्षी गश्मीर महाजनी वडिलांच्या डोक्यावरचं कर्ज फेडण्यासाठी पुढाकार घेतला.

गश्मीरचे वडील रवींद्र महाजनी हे लोकप्रिय अभिनेते आहेत हे आपल्याला ठाऊक आहे. रवींद्र महाजनी यांनी मराठी मनोरंजन विश्वात एक काळ गाजवला आहे.

रवींद्र हे मराठी मनोरंजन विश्वातले जुन्या काळातले एक हँडसम अभिनेते म्हणून ओळखले जातात. गश्मीर अनेकदा त्याच्या बोलण्यातून वडिलांविषयी असलेला आदर आणि प्रेम दाखवत असतो.

रवींद्र महाजनींची फसवणूक

अभिनय क्षेत्रासोबत जोडीला काही वेगळा व्यवसाय असावा, उत्पन्नाचं साधन असावं म्हणून रवींद्र महाजनी यांनी बांधकाम क्षेत्रात पार्टनरशीप केली.

परंतु या क्षेत्रात रवींद्र महाजनी यांची मोठी फसवणूक झाली. इतकंच नव्हे तर त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. राहत्या घरावर जप्ती आली. गश्मीरची आई त्यावेळी अगदी मोजक्या पगाराची नोकरी करत होती.

गश्मीरने उचलला घराचा आर्थिक भार

गश्मीरने अशावेळी डगमगून न जात कुटुंबाला साथ द्यायचं ठरवलं. गश्मीरने घरावरचा आर्थिक भार आणि कर्ज दूर करण्यासाठी स्वतःची डान्स अकादमी सुरु केली.

गश्मीर त्यावेळी अवघ्या १५ वर्षांचा होता. याशिवाय नाटकांमध्ये, सिनेमांमध्ये पैशांसाठी गश्मीरने मिळेल ती भूमिका करायचं ठरवलं. २ वर्षात गश्मीरने डान्स क्लासचा जम बसवला आणि घरावरचं सगळं कर्ज फेडलं.

पुढे गश्मीर यशस्वी अभिनेता आला आणि त्याने स्वतःची ओळख निर्माण केली. एकूणच फादर्स डे निमित्त गश्मीरने बापाची आणि संपूर्ण घरासाठी केलेली ही कृती कौतुकास्पद आणि प्रेरणादायी म्हणता येईल