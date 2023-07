Hruta Durgule: मिस्टर शाह तुमचा जयजयकार! हृता दुर्गुळेने केलं अहोंचं अभिनंदन, हे आहे खास कारण

By

Hruta Durgule News: अभिनेत्री हृता दुर्गुळे ही सोशल मिडीयावर प्रचंड सक्रिय असते. हृताला आपण आजवर अनेक मालिका आणि सिनेमांमधून अभिनंदन करताना पाहीलंय.

हृताने वर्षभरापुर्वी तिचा बॉयफ्रेंड प्रतीक शाह सोबत लग्न केलं. प्रतीक आणि हृता अनेकदा सोशल मिडीयावर रोमँटीक फोटो पोस्ट करत असतात. नुकतंच हृताने तिच्या अहोंचं अभिनंदन केलं.

(hruta durgule marathi actress congratulate husband pratik shah for his new serial)

हृताने सोशल मिडीयावर प्रतीकसोबतचा एक फोटो पोस्ट केलाय. यात त्याने प्रतीकचं अभिनंदन केलंय. हृता लिहीते.. मिस्टर शाह तुमच्या नवीन शोबद्दल अभिनंदन.. तुम्हा सर्वांकडून मिळणारे प्रेम आणि कौतुक पाहून मला खूप आनंद होतो.

आपण या कौतुकास पात्र आहात! इतका अभिमान आहे! फक्त इथून पुढे कायम वरच जायचं आहे! आयुष्याभरासाठी तुझा जयजयकार करणारी चियरलीडर" अशी पोस्ट हृताने केलीय. एकुणच प्रतीक शाह निर्मित शिव शक्ती ही नवी मालिका झी टीव्हीवर सुरु झालीय.

'दुर्वा' मालिकेतुन हृताने मालिका विश्वात पदार्पण केलं. 'फुलपाखरु' सिनेमातून मराठी मालिकाविश्वात हृतानं एन्ट्री केली अन् अनेक तरुणांच्या हृदयाची ती धडकन बनली.

'दुर्वा' मालिकेतील तिच्या भूमिकेनं अनेक तरुणींना लढायला शिकवलं तर 'मन उडू उडू झालं' या मालिकेतील तिच्या दिपू या व्यक्तिरेखेनं गुणी मुलगी म्हणजे काय याचं उत्तम उदाहरण घालून दिलं.

मालिकाविश्वात रमलेली हृता आता घराघरात ओळखली जाऊ लागली होती..अनेक तरुणांनी तिच्या हवाली आपलं हृद्य केव्हाचंच दिलं होतं अन् तितक्यात हृतानं लग्न करतेय असं जाहीर करत अनेकांना नाराज केलं होतं.

पण आपल्या या लाडक्या अभिनेत्रीच्या आनंदात आनंद मानत अनेकांनी तिला भरभरुन आशीर्वाद दिले. हृता आणि प्रतीक या दोघांची जोडी सर्वांची लाडकी आहे.