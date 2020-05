आशा भोसले होत्या हेलनच्या प्रेमात, म्हणाल्या जर मी पुरुष असते तर हेलनसोबत पळून गेले असते..

मुंबई- गायिका आशा भोसले अनेकदा त्यांच्या गाण्यांमुळेच नाही तर त्यांच्या वक्यव्यांमुळे देखील चर्चेत राहिल्या आहेत. नुकतंच आशाताईंनी स्वतःचं युट्युब चॅनल लॉन्च केलं आहे. या चॅनलच्या माध्यमातून ते त्यांच्या गाण्यांसोबतंच आयुष्यातील काही महत्वाच्या गोष्टी देखील उलगडणार आहेत. या आठवणींसोबतचं त्या गाण्यांच्या वेळी पडद्यामागे चालणारे, तसेच गाण्याच्यावेळी घडत असलेले किस्से अशा अनेक गोष्टींचा समावेश करणार आहेत. नुकतंच आशाताईंनी त्यांच्या चॅनलवर चाहत्यांशी बोलताना एका मनोरंजक किस्सा शेअर केला आहे. हे ही वाचा: लॉकडाऊमध्ये अमिताभ यांनी शेअर केला 'हा' व्हिडिओ, हसून हसून व्हाल लोटपोट आशाताईंनी त्यांच्या चाहत्यांशी बोलताना सांगितलं की, त्यांना बॉलीवूडची डान्सिंग क्वीन समजली जाणारी सुंदर हेलन खूप आवडायची. इतकंच नाही तर जेव्हा त्या रेकॉर्डिंग स्टुडियो मध्ये जायच्या तेव्हा त्या गाणं थांबवून हेलनला निरखत बसायच्या. हेलन यांच्या प्रेमात वेड्या झालेल्या आशातईंनी सांगितलं की, त्यांनी हेलनला रिक्वेस्ट केली होती की जेव्हा रेकॉर्डिंग असेल तेव्हा हेलन यांनी स्टुडिओमध्ये येऊ नये. यासोबतंच आशाताई म्हणाल्या होत्या की जर मी पुरुष असते तर कदाचित हेलनसोबत पळून गेले असते. आशाताईंनी आपल्या चॅनेलबाबत बोलताना सांगितलं, या चॅनलवर मी केवळ माझे अनुभवंच नाही तर आर.डी. बर्मन यांच्यासोबत रेकॉर्ड केलेली अनेक गाणी देखील रिलीज करणार आहेत जी कधीच कोणत्या सिनेमात आजपर्यंत वापरली गेली नाहीत. त्यामुळे आशाताईंच्या या चॅनलमधून अनेक किस्से उलगडणार असल्याने अनेकांना त्याची उत्सुकता आहे. काही दिवसांपूर्वीच गायिका आशा भोसले यांनी त्यांचं स्वतःचं युट्युब चॅनल लॉन्च केलं होतं. 'मैहुं' हे पहिलं गाणं त्यांनी त्यांच्या चॅनलवर पहिल्यांदा रिलीज केलं. यानंतरही आता अनेक गाणी त्या रिलीज करणार आहेत. i would have eloped with helen if i was a man says singer asha bhosle

