तर मग माझे चित्रपट पाहू नका; पुरुषी मानसिकतेवर मलिका शेरावतची टीका

मुंबई - आपल्या बोल्ड अशा व्यक्तिमत्वामुळे सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेणा-या अभिनेत्री मलिका शेरावतने परंपरागत चालत आलेल्या पुरुषी मानसिकतेवर सडकून टीका केली आहे. महिलांवर अत्याचार होण्यात मलिकाच्या चित्रपटांचा वाटा अधिक आहे. अशा स्वरुपाचे आरोप सोशल मीडियातून विशेषत; टविटरवरुन होत असल्याने त्याला प्रत्युत्तर मलिकाने दिले आहे.

उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे घडलेल्या अमानुष बलात्काराचे पडसाद कायम असताना देशातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न समोर आला आहे. यासाठी पोलीस प्रशासन, न्याय व्यवस्था यावर सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान एकाने महिलांवर होत असलेल्या अत्याचारासाठी अभिनेत्री मलिका शेरावतच्या चित्रपटांना दोषी धरले आहे. तसेच या अत्याचारांत तिचाही अप्रत्यक्षरीत्या सहभाग असल्याचे म्हटले आहे. त्या नेटक-याला मलिकाने चांगलेच सुनावले आहे.

So the movies I act in are an invitation for rape!!! It’s mentality like yours that make Indian society regressive for women! If you hv a problem wt my movies then Don’t see them #nocountryforwomen https://t.co/I5XdN7zAA6

भारतात महिलांवर जे काही अत्याचार होतात त्याला माझे चित्रपट कारणीभूत आहेत असे वाटणा-यांना मला परखड भाषेत उत्तर द्यायचे आहे. देशातील महिलांवर होणारे बलात्कार माझ्या चित्रपटांमुळे म्हणणा-यांच्या पुरुषीपणाची मला चीड येत आहे. अशाप्रकारची मानसिकता असणा-यांनी ती बदलण्याची गरज आहे. अद्यापही आपल्या देशातील एका विशिष्ट काळातील मानसिकता आणि त्याप्रमाणे विचार करण्याची सवय गेलेली नाही. त्यात फारसा फरकही पडलेला नाही. मलिकाने तिच्या चित्रपटात ज्याप्रकारच्या भूमिका साकारल्या आहेत त्यात तिची भूमिका कायम स्त्रियांवर होत असलेले अन्याय आणि अत्याचार याप्रकारची आहे. असे संबंधित नेटक-याने तिला विचारले आहे.

But the kind of roles you have played in Bollywood movie contradict your statement. Don’t you thing the kind of message you deliver through your movies also play an important role.

Improvement should start from the person who is making the statement first.

— Karan Kumar (@karan007kay) October 7, 2020