लग्नाआधीच Ileana D’Cruz ने दिली Good News; लवकरच आई होणार

इलियाना डिक्रूज हे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध नाव आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून इलियाना चित्रपटांपासून दूर आहे. परंतू आता इलियाना परत एकदा चर्चेत आलीयं. तिनं आपल्या चाहत्यांना गुड न्यूज दिली आहे. लवकरच ती आई होणार असल्याची माहिती अभिनेत्रीने सोशल पोस्ट करत दिली आहे. विशेष म्हणजे तिनं अद्याप लग्न केलेलं नाही. त्यामुळे तीची पोस्ट पाहता होणाऱ्या बाळाचे वडील कोण? असा सवाल नेटकरी करत आहेत. (Ileana D Cruz Announces Pregnancy Sweetest Post Can’t wait to meet you my little darling)

आज सकाळा ३६ वर्षीय इलियाना खास पोस्ट केली आहे. coming soon ✨ Can’t wait to meet you my little darling अशी कॅप्शन देत इलियाने छोटासा शर्ट शेअर केला आहे. तिची ही पोस्ट पाहता कमेंट्स आणि लाईक्स चा वर्षाव होताना दिसत आहे. तर बाळाचे वडील कोण? असा सवाल नेटकरी करत आहेत.

काही दिवसांपूर्वी, इलियाना कतरिना कैफचा भाऊ सेबॅस्टियनला डेट करत असल्याच्या चर्चेला उधाण आलं होत. कॉफी विथ करण सीझन 7 मध्ये करणने याबद्दल मोठे भाष्य केले होते. त्यावेळी कतरिना कैफ देखील उपस्थित होती.

इलियानाबद्दल बोलायचे झाले तर इलियाना गेल्या काही वर्षांपासून ती चित्रपटांमध्ये काम करत नाहीयं. मात्र, आता रिलेशनमुळे परत इलियाना चर्चेत आलीयं.