Ileana D'Cruz may be quitting her film career: बॉलीवूड अभिनेत्री इलियाना डिक्रूझ ही गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. इलियाना एका गोंडस मुलाची आई झाली आहे.

तिने तिच्या मुलाचे नाव कोआ फेनिक्स डोलन ठेवलं आहे. ती सध्या मुलासोबत वेळ घालवत आहे. सध्या ती चित्रपटात सक्रिय नसली तरी ती सोशल मिडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांसोबत कनेक्ट राहते.

इलियाना तिच्या मुलाचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर चाहत्यांसोबत शेअर करत असत

तिने मे महिन्यात मायकेल डोलनशी लग्न केल्याच्या चर्चा आहे. ती लग्नाआधीच गरोदर होती. मात्र आता रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात येत आहे की, इलियाना आता यूएसएला जाण्याचा विचार करत आहे. त्यामुळेच ती कोणत्याही चित्रपटाची ऑफर स्वीकारत नाहीये.

इलियानाला तिच्या फॅमिलीवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. त्यामुळे आता ती पुन्हा बॉलिवूडमध्ये काम करणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र याबाबत इलियानाने स्वत: काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

इलियाना डिक्रूझच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर तिने आपल्या करिअरची सुरुवात मॉडेलिंगपासून केली, वयाच्या अवघ्या 19 व्या वर्षी इलियानाने दक्षिण चित्रपटांमध्ये पदार्पण केले.

यानंतर तिने रणबीर कपूर आणि प्रियांका चोप्रासोबत 'बर्फी' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. 'रुस्तम', 'रेड', 'मैं तेरा हिरो', 'पागलपंती' सारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये इलियानाने काम केले आहे.

इलियानाने 1 ऑगस्ट 2023 रोजी मुलाला जन्म दिला आहे. आता ती त्याच्यासोबत वेळ घालवत आहे.